Furto nel supermercato, denunciati padre e figlio

I carabinieri di Castelfidardo hanno denunciato, per furto aggravato e ricettazione, un 30enne un 15enne stranieri, padre e figlio, domiciliati nel chietino, già noti alle forze dell’ordine. I due, che si aggiravano all’interno del parcheggio del centro commerciale Oasi di Castelfidardo, sono stati controllati dai militari che, nell’abitacolo del veicolo, hanno rivenuto numerosi prodotti di bellezza e per l’igiene personale per 300 euro. La restante merce rinvenuta nell’auto, della stessa tipologia della refurtiva recuperata (già restituita al negozio) e del valore di mille euro, è stata sequestrata perché ritenuta ascrivibile ad ulteriori furti sul territorio.