Furto nell’auto: denunciata

Tenta di rubare un’auto prende un pacchetto di sigari che trova sul sedile ma perde il proprio cellulare all’interno dell’abitacolo, si reca dai carabinieri per denunciarne la scomparsa ma i militari, denunciano proprio lei. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Falconara a ricostruire quanto accaduto il 22 dicembre lungo via Flaminia. Nei guai una 25enne anconetana già nota alle forze dell’ordine per analoghi fatti. Il proprietario aveva lasciato la propria auto in sosta per una veloce commissione e al rientro ha trovato lo sportello aperto. Ad incastrare la malvivente lo smartphone smarrito, forse per la fretta di scappare. Una storia clamorosa, considerato che è stata la stessa ragazza a recarsi dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dello smartphone.