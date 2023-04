Furto nello stabilimento: rubati soldi e grattini

di Silvia Santini

Si è intrufolato all’interno del ristorante dello stabilimento balneare Libeccio 2.0 a Marcelli di Numana lo scorso fine settimana. Ha agito da solo, quando il locale era chiuso. E’ stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale dove il suo viso è stato inquadrato con esattezza e per questo non è sfuggito ai carabinieri, intervenuti sul posto dopo la chiamata dei titolari che, in preda al panico, hanno visto il caos nel loro locale e notato tutto quello che mancava. L’occhio vigile della sorveglianza insomma l’ha incastrato. Il giovane, 27enne impiegato in un centro vacanze del posto, ha trafugato diversi gratta e vinci e parte del fondocassa. "E’ successo l’altra sera ma per tutto il pomeriggio è stato qui a consumare da noi con moglie e figlia, l’ho riconosciuto. Pare fosse rimasto all’interno della struttura oltre l’orario di chiusura. Quando tutti se ne erano andati ha deciso di uscire allo scoperto. Ha bevuto diversi alcolici e poi ha rubato i grattini e diversi contanti. Difficile quantificare l’entità del bottino con esattezza", racconta il proprietario, arrabbiato per quanto accaduto a inizio stagione turistica oltretutto, quando la Riviera del Conero inizia a popolarsi di turisti e di residenti nei paraggi per le prime gite fuori porta sfruttando i ponti di primavera. Sembra che il giovane fosse ubriaco quando ha intascato il bottino. I militari l’hanno portato in caserma a Osimo per ascoltarlo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto a piede libero. Sono arrivati i carabinieri dalla stazione di Loreto invece ieri pomeriggio al Conad di via Montefanese a Osimo: c’era una donna, in evidente stato confusionale, che lamentava di essere stata aggredita. Il personale non ha esitato a chiamare aiuto. In realtà la signora, straniera, già nota alle forze dell’ordine, si era inventata tutto. Era in preda ai fumi dell’alcol, stato in cui spesso era stata trovata dai militari.