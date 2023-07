Furto sotto l’ombrellone di Portonovo "Cacciati" i baby ladri delle spiagge

Rubano un portafoglio e un cellulare ad un ragazzo, mentre va a fare il bagno in mare, la polizia li trova dopo poche ore. Il furto è avvenuto domenica, a Portonovo. Gli agenti hanno rintracciato i due ladri, 19enni, un anconetano e uno straniero che sono stati denunciati per furto aggravato. I poliziotti erano intervenuti in zona e avevano notato i due giovanissimi trovati ancora con la refurtiva in loro possesso. I genitori del ragazzino a cui erano stati rubati gli oggetti erano andati in questura per fare denuncia. A carico di uno dei due ladri, quello di origini extracomunitarie, ma residente ad Ancona, la denuncia è scattata anche per resistenza, avendo il predetto opposto resistenza al controllo, tentando ripetutamente di colpire con ginocchiate gli operatori.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria il questore Cesare Capocasa (nella foto) ha disposto nei confronti dei giovani, due misure di prevenzione, avendo entrambi i soggetti precedenti specifici e gravi per rapine aggravate, danneggiamenti, reati contro la persona. Nei riguardi del primo, a seguito di istruttoria, è stato emesso un provvedimento di divieto di accesso a via del Poggio, in località Portonovo, con divieto di accedere e sostare in prossimità dei locali pubblici e di pubblico intrattenimento, compresi gli stabilimenti balneari situati in zona per un anno. Nei confronti del secondo individuo, originario della provincia di Ferrara e residente in provincia di Bologna, il questore ha disposto il foglio di via obbligatorio da Ancona con l’obbligo di non ritornare senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza nel comune dorico, per i prossimi due anni.