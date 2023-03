Fusione tra i due istituti scolastici di Montemarciano e Monte San Vito la Regione e l’ufficio scolastico Marche dicono no al rinvio di un anno chiesta dai sindaci Damiano Bartozzi e Thomas Cillo e dalle dirigenti scolastiche. Da settembre quindi sarà operativa la fusione dei due istituti ed entrambe le amministrazioni comunali stanno lavorando per mantenere una sede amministrativa.

"La nostra richiesta – spiega il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo – era nata dall’esigenza di congruo tempo per il passaggio amministrativo derivante dalla cessazione dei due istituti e la conseguente loro fusione e per la corretta ed efficiente gestione dei fondi Pnrr già a assegnati ai due istituti. A seguito della lettera pervenuta giovedì – spiega Cillo – a partire dal 1 settembre 2023 i due istituti comprensivi verranno fusi per dare vita a un nuovo Istituto Comprensivo unico tra i due Comuni. Le strutture scolastiche esistenti rimarranno le stesse e resteranno dislocate nei territori e le iscrizioni effettuate non subiranno modifiche". "Ci saranno due presìdi amministrativi, uno a Montemarciano e uno a Monte San Vito", spiega il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi. A breve la relativa deliberazione dei due consigli d’istituto.

sa. fe.