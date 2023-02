Fusti di cromo nel terreno, si allarga l’indagine

Fusti di cromo trovati nascosti nel terreno, si ampliano le indagini per vedere se la pericolosa sostanza ha avuto una diffusione più grande. I dieci fusti sono stati rimossi ma ora c’è da approfondire ulteriormente la qualità del sottosuolo e verificare un eventuale inquinamento di falda. Bisogna escludere che non ci sia stato percolamento di cromo esavalente nelle falde. Sono partite negli ultimi giorni a Valtreara di Genga, nuove indagini al fine di arrivare a un piano di caratterizzazione e di bonifica definitiva dell’area dove, in cinque anni, sono stati ritrovati, nascosti nel terreno, i dieci fusti di cromo esavalente. Grazie al nuovo finanziamento ministeriale da 3 milioni di euro, i lavori di studio e analisi adesso possono andare avanti: si tratta di un’attività propedeutica al completamento del viadotto che permetterà di avere quattro corsie sulla SS 76 tra Genga e Serra San Quirico. C’è ancora molto da fare quindi prima di arrivare al termine del cantiere.

"Il finanziamento, nell’ambito del contratto Anas – ha spiegato il sindaco Marco Filipponi - era un passo in avanti importante e necessario. Abbiamo prima di tutto esigenze di sicurezza e di tutela per le falde acquifere. Un’esigenza che il Comune di Genga ha fatto sua, da sempre". Il primo cittadino infatti ha chiesto la verifica su pozzi privati con la possibilità di allagare il raggio d’azione in un’area più vasta. In tutta questa zona verrà studiata nel dettaglio la stratigrafia della roccia per capire, tramite nuovi piezometri, se c’è stato inquinamento. "Verranno installati nuovi piezometri nel sottosuolo - dice Filipponi - per vedere se c’è stata ulteriore diffusione del cromo esavalente tramite l’acqua. Fermo restando che ad oggi la situazione è sotto controllo, dobbiamo capire meglio se c’è stata percolazione delle acque anche su altri siti in prossimità o più a distanza per scongiurare il rischio inquinamento, con certezza e con tecniche sempre più moderne".

Il cronoprogramma Anas, prevedeva il termine dei lavori di raddoppio della superstrada entro dicembre 2022, ma non è stato rispettato. Adesso l’obiettivo, grazie ai nuovi fondi stanziati, è quello di accertare l’assoluta mancanza di inquinamento e finire i lavori nel tratto di Valtreara quanto prima, una volta effettuato un piano di caratterizzazione e bonifica. Ma serviranno diversi mesi ancora. La Quadrilatero dovrà installare i nuovi piezometri dopo il nullaosta di Rfi a causa della vicinanza ai binari. Vivaservizi continuerà a eseguire il monitoraggio dei pozzi, mentre Dirpa e Quadrilatero monitoreranno con i piezometri nei pressi dell’area di ritrovamento.