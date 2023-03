"Futsal importante, non possiamo perderlo"

Da un lato il Comune assicura che continuerà a garantire la disponibilità delle strutture sportive, la collaborazione dell’ufficio Sport e anche per l’organizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza. Dall’altro, invece, dal Municipio ora si dicono pronti a portare avanti un’attività di sensibilizzazione affinché le realtà economiche e i singoli cittadini possano sostenere la società e far sì che i suoi successi tengano ancora alto il nome di Falconara. Perché "il Città di Falconara è una realtà troppo importante per il nostro territorio: non possiamo rischiare di perderla". Così, ieri, il sindaco Stefania Signorini ha commentato lo sfogo del giorno precedente del presidente del club, Marco Bramucci. Bramucci che, con parole calibrate, mai banali e pungenti, ha sottolineato le tante difficoltà nel portare avanti la massima serie (la serie A di calcio a cinque femminile) in assenza di un contributo importante degli sponsor, a fronte della carenza di impianti dove praticare l’attività giovanile e della prima squadra (campione d’Italia e d’Europa in carica) e di un constante e totalmente improprio paragone con il calcio a undici che tende a sminuire un movimento che, invece, aduna migliaia e migliaia di tesserati in Italia. Il primo cittadino falconarese ha colto l’assist di Bramucci e ha provato a tendere la mano: "In questi anni la squadra di calcio a cinque femminile è cresciuta oltre le aspettative – ha detto Signorini in un suo intervento pubblico – ed è arrivata a conquistare cinque titoli nazionali e quello europeo lo scorso dicembre, quando è stata proprio la nostra città a ospitare il torneo tra le migliori squadre d’Europa. Il nome di Falconara ha avuto risonanza a livello internazionale e non possiamo disperdere questo patrimonio". Di qui il sindaco Signorini ha confermato un impegno che continuerà a sostegno delle Citizens, ma ha anche deciso di lanciare un appello agli imprenditori falconaresi, affinché questi si avvicinino al mondo Città di Falconara e sostengano una società motivo d’orgoglio per tanti concittadini (e non solo): "Le ragazze del Città di Falconara hanno acceso la passione dei tifosi – ha concluso Signorini – e gli spalti del PalaBadiali sono tornati a riempirsi. Le partite giocate in massima serie sono seguite anche da Sky e questo offre una grande visibilità agli sponsor. Sono motivazioni che, insieme all’orgoglio per il successo sportivo di una nostra realtà, dovrebbero far riflettere quanti vogliono promuovere e far conoscere la loro attività". Bramucciha fatto centro mobilitando le Istituzioni. L’auspicio, ora, è che corrispondano anche fatti concreti da parte della città.

Giacomo Giampieri