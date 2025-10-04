Futuro Api, incontro al Castello. Il sindaco: "Il sito resta operativo"

Un confronto "franco e costruttivo", confida il sindaco Stefania Signorini, dando notizia dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al Castello con il presidente di Api Holding Ugo Maria Brachetti Peretti, arrivato da Roma in risposta alla missiva inviata dall’amministrazione dopo la notizia della cessione del Gruppo Api agli azeri della Socar. Signorini ha chiesto chiarezza sul futuro dello stabilimento falconarese, ribadendo con fermezza la necessità di tutelare i livelli occupazionali, la salute pubblica, l’ambiente e la sicurezza. Dunque ha ricevuto conferme rispetto al fatto che la procedura di cessione è in corso, e che indicativamente si concluderà entro la prossima primavera, poiché condizionata all’ottenimento di una serie di autorizzazioni (in materia di Antitrust, sovvenzioni estere e Golden power).

A quel punto, il sindaco potrà confrontarsi anche con i rappresentanti della nuova proprietà. Il presidente Brachetti Peretti ha assicurato che il sito di Falconara continuerà a essere operativo e che Socar, gruppo solido e dotato di risorse per nuovi investimenti, ha interesse a mantenere e ammodernare gli impianti.

Secondo quanto dichiarato dall’attuale proprietà, questo passaggio potrebbe rappresentare un’opportunità di miglioramento per lavoratori, ambiente e territorio. Nei giorni successivi, inoltre, Signorini ha incontrato anche le Rsu della raffineria, per condividere gli esiti del confronto con Api Holding, confermando l’intenzione di seguire con attenzione ogni fase del processo di transizione.

"Il momento che stiamo attraversando è cruciale per il futuro della città e del territorio – spiega il sindaco –. La cessione del Gruppo Api alla multinazionale Socar rappresenta una transizione che va seguita con attenzione e responsabilità, affinché non diventi occasione di incertezza o rischio, ma una vera opportunità di miglioramento e riconversione industriale. Ho posto fin dall’inizio alcune priorità irrinunciabili: la tutela dell’occupazione, la sicurezza del territorio e maggiori livelli di qualità ambientale. In questo senso, l’incontro con il presidente di Api Holding, Ugo Maria Brachetti Peretti, è stato un primo passo importante: ho chiesto chiarezza e garanzie precise, perché la città merita risposte concrete. Falconara paga già un prezzo molto alto per il suo ruolo di servizio rispetto a tutta la comunità regionale, e ha diritto a tutele sotto il profilo di sicurezza, ambiente, occupazione e risorse".