Futuro degli stabilimenti: slittano le comunicazioni

Slitta ancora la data in cui si conoscerà il futuro degli stabilimenti Whirlpool fabrianesi. "La direzione di Whirlpool, a fronte della nostra richiesta – spiegano i sindacati riuniti nel coordinamento nazionale - ha comunicato ai segretari nazionali di Fim Fiom Uilm che è disponibile a erogare una cifra complessiva di 300 euro per ogni dipendente di Whirlpool. La cifra dovrebbe essere erogata come flexible benefit (senza trattenute contributive e fiscali). La "comunicazione agli azionisti" della direzione americana è stata spostata dal 26 gennaio al 31 gennaio. A fronte di tale spostamento l’incontro con il coordinamento nazionale per affrontare i contenuti della comunicazione è previsto per venerdì 3 febbraio. Come già sostenuto nell’incontro del 11 gennaio, anche in quell’occasione ribadiremo che il mantenimento occupazionale e industriale in Italia, qualunque siano le ricadute della decisione del board americano, è per noi la priorità per affrontare il confronto sulla scelta della multinazionale. A tal riguardo chiederemo di affrontare i termini della comunicazione anche sul tavolo del Ministero. Tutto il coordinamento ha più volte espresso che è inaccettabile che la direzione di Whirlpool non si sia confrontata sulle scelte strategiche e sulla presenza in Europa e in Italia con la delegazione sindacale".