Futuro della Civitanovese: Ultima settimana per l'offerta di Cosmo srl e Unyon

Una settimana per dirimere il futuro della Civitanovese. L’offerta economica messa in piedi dalla "Cosmo srl" e da "Unyon consorzio stabile Scarl" avrà scadenza fino a venerdì, poi se l’attuale patron della Civitanovese, Mauro Profili, non dovesse produrre una risposta, gli offerenti rinuncerebbero al tutto. Un concetto che è stato chiarito dagli stessi consorziati con una lettera inviata al club di venerdì, poi ribadito nell’incontro di sabato dove erano presenti alcuni tifosi, il sindaco Fabrizio Ciarapica e Michele Paolucci. A spiegare tutto, durante il summit, è stato Claudio Dell’Uomo, intermediario degli stessi imprenditori interessati a rilevare la Civitanovese. Dal canto suo, Profili resta ancora in silenzio, ma da quanto trapela vorrebbe parlare di persona con gli acquirenti veri e propri e non solo con i loro intermediari. In città sono in molti a fare il nome di Mario Ciaccia, imprenditore del campo edile che in passato è stato alla guida del Teramo insieme con il fratello Davide. Tra le altre compagini guidate dai due fratelli laziali, spiccano Atletico Terme Fiuggi, Cisco Roma e Lodigiani. Ma non è tutto. Solo ieri, infatti, si è appreso che all’unico incontro avuto tra Profili ei rappresentanti degli offerenti (due settimane fa a Tolentino) vi sarebbe stato anche Luigi Coni, un dirigente sportivo. Tra la varie esperienze calcistiche maturata da Coni, vi è anche quella teramana: dg proprio nel corso della gestione dei Ciaccia. Comunque, se la nuova compagine dovesse davvero formarsi, sarebbe comunque Paolucci a interpretare il ruolo di ds, ma a questo punto è lecito pensare che Coni potrebbe fungere da dg. Ma al momento, si tratta supposizioni. La realtà è che l’avvenire rossoblù è in mano a Mauro Profili che potrebbe restare al timone del club.

f. r.