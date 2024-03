Futuro digitale, se ne parla alla Rotonda

Le Marche verso il futuro digitale, domani alle 10 alla Rotonda a Mare di Senigallia è in programma un incontro per discutere dello stato di avanzamento della Banda Ultra Larga nei comuni, per condividere i risultati dei principali progetti dell’Agenda per la Trasformazione Digitale delle Marche già completati, e delle nuove iniziative strategiche regionali derivanti dal PNRR e dalla nuova programmazione Fesr. "La banda ultra larga è un pilastro fondamentale per il futuro della regione Marche – afferma l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini -. Questa leva, e più in generale ogni avanzamento legato alla digitalizzazione, rappresentano opportunità straordinarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini, stimolare l’innovazione imprenditoriale, potenziare istruzione e formazione, rivoluzionare il settore sanitario. Siamo impegnati a migliorare e sfruttare le infrastrutture e le tecnologie del digitale, come basi fondamentali per la realizzazione degli interventi del Pr Fesr 21/27, con l’obiettivo di creare un futuro più connesso e migliore per tutti i marchigiani".

Agli incontri parteciperanno, insieme all’assessore Antonini, la direttrice del dipartimento Sviluppo economico Stefania Bussoletti e la dirigente del settore Transizione Digitale e Informatica Serena Carota. Interverranno inoltre rappresentati di Anci Marche,