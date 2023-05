Futuro Un vostro progetto per la città

Parlando di visione, un orizzonte più in là nel tempo, raccontate un progetto futuribile per la città che avreste in mente di applicare qualora foste scelti per guidare la città.

Una delle parole maggiormente inflazionate in questa campagna elettorale è stata ed è ‘Visione’. Ne ha iniziato a parlare Carlo Pesaresi, competitor interno alla coalizione di centrosinistra per le Primarie di fine novembre 2022, concetto che poi ha traslato all’interno del suo movimento di idee e pensieri che è diventato la lista a sostegno dell’allora rivale, Ida Simonella, per la corsa a Palazzo del Popolo. Una visione che per Ida Simonella, assessore uscente, ha forme diverse in quanto si lega a progetti pensati, approcciati e in alcuni casi avviati. Diversa quella dei suoi avversari alla poltrona di sindaco di Ancona alle comunali della prossima settimana. Ma cosa significa visione, o meglio come andrebbe declinato questo termine in una città abbastanza conservatrice sotto questo profilo? Una visione chiara e non solo simbolica è stata l’eliminazione di parte delle reti che da inizio millennio hanno precluso l’accesso al mare per gli anconetani in una fetta di porto. L’inaugurazione del Porto Antico era da considerare una visione allora. Ognuno dei sei candidati di cui ospitiamo i punti di vista sul tema tracceranno i loro cammini in caso di elezione a primo cittadino. Una visione per Ancona potrebbe essere la scelta di trasformare la città in meta turistica di richiamo nazionale, puntando sulle crociere, ma prestando anche il fianco a possibili ingerenze inquinanti. La visione strutturale del capoluogo, invece, non può prescindere dalla realizzazione della tanto agognata uscita dal porto, finalmente indirizzata sebbene a ‘nord’ e non a ‘ovest’. Serve sostanza adesso. Il percorso è stato tracciato e presto si dovrebbe partire, ma non si può più perdere tempo.