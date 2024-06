G7 Salute, piano sicurezza. Bonifica di siti e strade

Mancano ancora quattro mesi all’inizio del G7 Salute alla Mole Vanvitelliana di Ancona, ma sono tanti ancora i dettagli, tutt’altro che di poco conto, da fissare, analizzare e sistemare. Lo hanno ben capito i vertici istituzionali del territorio che si sono riuniti in prefettura mercoledì, coordinati dal prefetto, Saverio Ordine.

Nella sala riunioni del Palazzo del Governo c’erano tutti in rappresentanza della politica, delle istituzioni e dell’associazionismo. Presente, tra gli altri, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, nonostante il tracollo della società calcistica della città. Non si tratta di organizzare la Notte Bianca o la Fiera di San Ciriaco, quanto un evento che porrà il capoluogo dorico al centro delle attenzioni nazionali e internazionali. Opere, percorsi e soprattutto sicurezza. Dall’incontro è emersa una distanza ancora molto accentuata tra le istituzioni locali e il coordinamento nazionale del G7 Salute che entro il più breve tempo possibile dovrà fornire le linee guida da seguire nei tre giorni di svolgimento dei lavori: si parte mercoledì 9 per finire poi venerdì 11 ottobre. L’amministrazione comunale ha ricevuto le risorse per le manutenzioni straordinarie delle strade e delle rotatorie ‘frequentate’ dalle delegazioni internazionali, con particolare attenzione tra la stazione e il centro, oltre a Portonovo e via Conca a Torrette. Il servizio ‘Lavori pubblici’ ha organizzato le tappe e iniziato, anzi già finito, i lavori di asfaltatura della strada di Portonovo, oltre a sistemare i due parcheggi pubblici nella baia. A breve toccherà a via Marconi, via XXIX Settembre e via della Loggia. Sulle manutenzioni dunque si sta andando avanti, mancano però le direttive sulla sicurezza. Una task force, di cui ancora si sa poco, dovrà occuparsi di alcune operazioni fondamentali su quel fronte. A partire dalla bonifica dei siti da eventuali rischi di attentati. Oltre a curare ogni dettaglio della vigilanza, nei giorni a ridosso dell’evento sarà fondamentale bonificare tutto, dai tombini alle caditoie, passando per i cassonetti e i cestini dei rifiuti. Nulla sarà lasciato al caso, ma servirà un piano condiviso che ancora non c’è. Oltre ai tre giorni dei lavori alla Mole Vanvitelliana c’è un ultimo aspetto da curare, ossia il percorso e la sicurezza da garantire ad alcune diplomazie per quanto riguarda il pranzo finale del G7 Salute che si terrà a Numana.