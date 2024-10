G7 Salute, resta il rebus sosta: "Stiamo cercando altri parcheggi"

Il G7 Salute e il rebus sosta per i residenti del centro, tra la zona del porto e Capodimonte. A pochi giorni dal grande evento mondiale, con i ministri e le delegazioni dei 7 Paesi occidentali, e a due dall’avvio degli incontri collaterali dell’Extra G7, non ci sono certezze su dove e come una fetta di anconetani potrà parcheggiare nei pressi delle proprie residenze. Dall’8 all’11 ottobre chi vive agli Archi o nel centro storico dovrà convivere con una serie di disagi. Se per i residenti degli Archi l’amministrazione comunale ha messo a disposizione l’omonimo maxiparcheggio, con ben 250 posti gratuiti, per l’area di lungomare Vanvitelli e a salire, al momento l’unica, limitata risposta sono gli stalli di via Papa Giovanni XXIII. L’amministrazione sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione, tra cui la riapertura temporanea e straordinaria del parcheggio ‘Birarelli’, chiuso dalla Soprintendenza circa un anno fa per dei lavori di manutenzione, ma da allora chiuso a chiave. L’ennesimo motivo di scontro tra Palazzo del Popolo e la Soprintendenza unica delle Marche guidata da Cecilia Carlorosi. A parte il via libera all’uso dell’Anfiteatro romano per la riapertura estiva al teatro dopo tredici anni, Palazzo del Senato non ha più concesso alcuna collaborazione. La possibilità di usufruire di quell’area di sosta, solo per tre giorni, sarebbe un toccasana, ma sembra che la Soprintendenza si stia impuntando.

Altre soluzioni ha provato a fornirle l’assessore Daniele Berardinelli ieri in consiglio comunale: "Agli Archi siamo a posto con l’uso gratuito del maxiparcheggio per i residenti, di là è più complicato anche per motivi legati a questioni di sicurezza su cui stiamo ragionando assieme a prefettura, questura e così via. Vediamo se sarà possibile utilizzare il parcheggio della facoltà di economia e commercio a Villarey – ha detto Berardinelli rispondendo a una interrogazione della capogruppo del Pd Susanna Dini – Per quanto riguarda le vie verso Capodimonte, si sta pensando di usare via Cialdini in senso di marcia opposto rispetto al normale, in salita per uscire da Ancona e i parcheggi in quella zona non saranno facilmente raggiungibili (Cialdini e Traiano, ndr.)". Oggi è prevista una conferenza stampa congiunta con prefetto e questore per dipanare le varie matasse.