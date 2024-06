Gabbiano, apre l’arena: film e incontri

Il cinema esce di sala anche quest’anno. L’arena cinematografica Gabbiano torna domenica 23 giugno, alle ore 21.30 e inaugura una ricca stagione estiva di titoli e incontri con il film "Dall’alto di una fredda torre". L’opera prima del regista Francesco Frangipane accenderà lo schermo sotto le stelle, alla presenza dello stesso regista, dello sceneggiatore Filippo Gili e degli attori Vanessa Scalera e Massimiliano Benvenuto. Un film che racconta la storia di sei persone, un padre e una madre, un figlio e una figlia, due medici e di una malattia che stravolge la quiete di una famiglia: una storia che nasce a teatro e che, trasferita sul grande schermo, è stata presentata alla scorsa Festa del cinema di Roma.

L’arena continuerà poi ad animarsi con tanti protagonisti del miglior cinema italiano. Il 26 giugno il regista Riccardo Milani accompagna in arena la sua brillante commedia "Un mondo a parte"; il 29 giugno il cinema ritrovato propone "Ritorno a casa", alla presenza di Giancarlo Basili, noto scenografo.

Irene Dorigotti e la sua originale opera prima "Across" sarà in arena l’8 luglio. Il 22 luglio sarà una giornata particolare: il regista Enzo d’Alò ed il disegnatore Marco Zanoni saranno a Senigallia per animare un laboratorio grafico che coinvolgerà tanti piccoli disegnatori e la sera, sempre alle 21.30, presenteranno il loro film di animazione "Mary e lo spirito di mezzanotte".