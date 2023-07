Gabbiano, il regalo di Pupi Avati per i 30 anni

Pupi e Antonio Avati, il regalo per i 30 anni dell’Arena Cinema Gabbiano. "Ogni volta che rivedo la scena con mio padre mi commuovo". La Quattordicesima domenica del tempo ordinario è il nuovo film di Pupi Avati che ieri insieme al fratello Antonio ha presenziato alla proiezione in un’Arena sold out: "È il film più sincero che abbia mai fatto, è fortemente autobiografico – spiega Pupi Avati - l’ha fatto una persona che la vita l’ha già vissuta: non ero mai stato vecchio ed ora lo sono diventato. Ora so cosa significa vivere da anziano con i limiti che la vecchiaia t’impone". ‘Il miglior film che Pupi ha fatto’ – il commento del fratello Antonio – Un film a cui il regista è molto legato: "Ci sono due momenti in cui incontro mio padre e mi commuovo tutte le volte che vedo il film – prosegue - sento tutto attraverso la finzione e questo me lo ha insegnato Fellini, nel film otto e mezzo. Un incontro molto importante per me è come risarcitorio, non l’ho avuto nella vita ma l’ho avuto in questo strumento fantastico di finzione. Tutto questo rende il film un po’ speciale". Un film che invita a non reprimere i sogni: "Il cinema rende verosimile l’inverosimile e puoi raccontare cos’è la vita con chi deve viverla ed ha fatto i conti con quelli che erano i sogni della sua giovinezza – afferma - ognuno di noi ha sognato delle cose esagerate poi si è vergognato di questi sogni li ha via via ridimensionati, rinunciando per convenienza vendendo la propria esistenza in cambio di prezzi che non sono quelli che danno un senso alla tua vita. Sogni che rimuovi e rimergono quando arrivi in vista del traguardo". Un titolo che rappresenta un giorno importante, il più importante: "Lo ho in mente da tempo, ha molto di me – prosegue – penso che il giorno in cui mi sono sposato, per me sia stato il più felice della mia vita. La Quattordicesima domenica, io e mia moglie, che ho conquistato per sfinimento, stiamo insieme da 59 anni difficile ci sia una quindicesima domenica". Il regista ha voluto presenziare all’Arena Gabbiano, a dimostrazione di sostenere il pubblico dei cinema all’aperto: "Con i piccoli cinema c’è un legame forte – afferma – i film vengono scelti dopo averli visti e il pubblico dei cinema è diverso da quello delle multisala ed è diverso da quello dell’Arena che per molti è una tradizione, è l’occasione per vedersi un filma che i grandi cinema non trasmettono perché non fanno certe presenze, perché il pubblico va fidelizzato e noi siamo contenti di esserci stasera, insieme a Carmine (Imparato, responsabile programmazione Arena e Cinema Gabbiano) che ha una grande passione e ce la mette tutta".