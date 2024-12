Gabriele Santarelli è cavaliere della Repubblica

Osimo - Un esempio di costanza e dedizione al lavoro. È questo il profilo di Gabriele Santarelli, osimano classe 1941, che oggi (19 dicembre, ndr) ha ricevuto dalle mani del Prefetto di Ancona Maurizio Valiante l’importante onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per l’impegno profuso nella sua lunga carriera lavorativa, oltre al recente impegno nel sociale. “Lavorare non mi ha mai pesato – ha commentato Santarelli – Rifarei tutto quello che ho fatto dall’inizio alla fine”.

Santarelli si è dedicato attivamente come operatore cinematografico e tecnico di palcoscenico, seguendo le orme del padre. Vince il concorso come tecnico-elettricista all’Ospedale di Osimo. Ottiene dunque il patentino di operatore di cabina a soli 18 anni nel 1959, ma già dai 13 anni aveva iniziato ad imparare i segreti del mestiere. Un’occupazione che mantiene fino al 2000, quando inizia a gestire il comparto tecnico del Teatro La Fenice. In pensione dal 2012, non ha perso la passione per il suo lavoro, tanto da riprendere nel 2014, questa volta come volontario, gli attrezzi del mestiere. Ed è proprio per questa sua abnegazione e spirito di volontariato con cui sta proseguendo il percorso di consulente per le compagnie teatrali alla Fenice di Osimo che la sua attività, che continua ancora oggi con il sorriso e la passione, è stata premiata con il prestigioso riconoscimento. “Sono felice di ricevere questa onorificenza – ha concluso Santarelli – perché vedo riconosciuto l’impegno di tanti anni di lavoro. Ringrazio il Prefetto e tutti coloro che hanno pensato a me per questa importante onorificenza”.