Gabriella Cinti, ovvero Mystis, presenta il suo libro "Prima"

Gabriella Cinti, in arte Mystis, è poeta, saggista e performer. Venerdì (ore 18) a palazzo Bisaccioni presenterà "Prima", edito da Puntoacapo edizioni.

Non solo una raccolta di poesie, ma un libro che è forse l’epilogo di un percorso apicale che ha portato Gabriella Cinti a risalire progressivamente in quel cammino verso l’origine che aveva intrapreso da molto tempo. Mauro Ferrari nella sua postfazione scrive: "Gabriella Cinti risale alle origini, cerca la continuità inabissandosi nel passato delle specie, collegando quel magma primordiale, di cui non restano che labili tracce, al nostro presente, alla nostra e alla sua stessa vita, alla ricerca di connessioni, fili che colleghino a noi quel caotico abisso di casualità, ipotesi, vicoli ciechi dell’evoluzione e deviazioni impreviste. Una eredità di affetti che, come un’onda, travalica i legami familiari e personali e arriva, infine, all’orizzontalità del nostro tempo e all’affratellamento fra gli umani e tutti i viventi". Organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, l’evento vedrà la presenza del presidente della stessa Paolo Morosetti. Interverranno il giornalista Giovanni Filosa, il critico Gabriele Bevilacqua e il fisico e performer Franco Rustichelli. Autrice di cinque raccolte di poesia e di tre saggi critici e di numerosi articoli, Mystis è vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali.

sa. fe.