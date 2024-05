Gabrielloni, un leone vero sulle rive del lago di Como

Prima di lui Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Sergio Paolinelli, Mauro Bertarelli. Nella ristretta cerchia degli illustri concittadini nel gotha del calcio Alessandro Gabrielloni - trionfalmente approdato con il suo Como agli onori della massima serie - è sicuramente il più ‘stagionato’ (10 luglio 1994 la data di nascita) ma in assoluto il più fedele. Sei anni da protagonista con la maglia del Como, tre promozioni a partire dalla serie C, oltre duecento presenze, una sessantina di gol, la fascia da capitano nelle battute finali della corrente stagione a certificare anzianità e carisma, una autentica bandiera per la società lariana, beniamino assoluto della tifoseria. Dalla Jesina alla serie A, dottor Gabrielloni (è laureato in Economia, Banche, Aziende e Mercati a Macerata) l’avrebbe detto, quando, a 16 anni, ha debuttato con la squadra della sua città?

"All’inizio proprio no, poi col tempo è diventato un obbiettivo, saliva il livello di compagni e avversari, saliva la categoria, perché no? Mi sono detto". Tre campionati con la Jesina, fianco a fianco con fratello Tommaso, uno che col gol ha sempre avuto una certa confidenza. "Niente a che vedere con Tommy, io ero un ragazzino lui gol ne ha sempre fatti più di me".

Quando avete avuto la consapevolezza che la serie A sarebbe stata possibile?

"L’obiettivo inziale era di puntare a un posto tra le prime quattro, a dicembre eravamo secondi , li abbiamo capito che potevamo farcela".

Alessandro Gabrielloni, sei campionati in biancazzurro e un incredibile feeling con città e ambiente; come si fa a diventare beniamino dei tifosi? "Non so in quante altre parti possa succedere di sicuro stare tanti anni nello stesso posto e fare qualche gol aiuta".

Intanto Alessandro possiamo dire che questo è il momento più bello della carriera?

"Direi proprio di si, siamo in serie A e con la prospettiva di poter segnare ancora".

Che succede adesso?

"Con la società devo ancora parlare, penso di rimanere non ci dovrebbero essere problemi, io qui sto benissimo".

Venerdì notte la festa con i fratelli, amici, fidanzata, familiari qualcosa di molto simile alla festa di laurea di due anni fa.

Caro Alessandro è più difficile prendere la laurea facendo il calciatore professionista o vincere tre campionati e andare in serie A?

"E’ più difficile laurearsi, negli studi devi fare tutto da solo, nel calcio le difficoltà le dividi in undici". Capito il prof?

Gianni Angelucci