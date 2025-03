Gadda, contro L’Aquila l’imbarazzo della scelta

Tre giorni alla sfida all’ombra del Gran Sasso: l’Ancona prepara la trasferta nel capoluogo abruzzese e sembra che Massimo Gadda riesca ad avere tutti a disposizione per domenica. Migliorano, infatti, le condizioni dei due difensori Boccardi e Bellucci. Il primo sta molto meglio, il malanno alla caviglia sembra essere completamente riassorbito o quasi, ha ancora un po’ di fastidio ma per domenica potrebbe andare in panchina. Lo stesso vale per Niccolò Bellucci, che fino a ieri s’è allenato a parte ma che già oggi dovrebbe riprendere a lavorare in gruppo e, dunque, essere disponibile per la gara di L’Aquila. Tutto regolare per Martiniello che la scorsa settimana ha avuto a che fare con una forma febbrile completamente smaltita e che questa settimana s’è sempre allenato con i compagni. Buone nuove per Gadda, quindi, sul fronte dell’infermeria.

Anche se la squadra dovrà fare attenzione ai cartellini gialli, visto che anche Pecci ora è diffidato ed è andato ad aggiungersi a Codromaz, Magnanini, Boccardi e Martiniello. Sul fronte avversario, invece, l’ex vicemister dorico Michele De Feudis sarà costretto a fare a meno del mediano Barberini, squalificato, ma in compenso nel reparto avanzato recupererà l’altro ex, cioè Sereni – o meglio uno degli ex, visto che ci sono anche Giampaolo e Savor – mentre a centrocampo dovrebbe riuscire anche a recuperare Mantini, che però al momento non si sa se andrà in panchina o sarà pronto a essere schierato tra gli undici di partenza. Mantini è fuori da novembre per un infortunio alla spalla, proprio per questo lo staff medico valuterà con attenzione le sue possibilità di utilizzo per domenica. Potrebbe essere proprio lui, tra l’altro, a giocare da mediano al posto di Barberini.

Quanto alla formazione che Massimo Gadda potrebbe decidere di schierare al Gran Sasso d’Italia, alcune scelte sembrano al momento piuttosto scontate, come Laukzemis in porta e la difesa a tre con Rovinelli (che rientra dalla squalifica), Codromaz e Magnanini. A centrocampo probabilmente Gulinatti con Pecci, Useini e Alluci, da scegliere l’under Bugari a destra o Marino a sinistra, e in attacco certamente il bomber Martiniello. Tra i suoi tre compagni di reparto sembra Varriale quello con le chance maggiori per tornare a vestire la maglia da titolare, perché con la Samb, anche se a sprazzi, ha mostrato le sue qualità. In questo caso Battistini e Belcastro sarebbero le alternative offensive da utilizzare a partita in corso.

Giuseppe Poli