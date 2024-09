Gadda: "Dispiace perdere così". Clementi: "Bene nella ripresa"

Delusione ma anche fiducia in vista del campionato in casa Ancona, gioia senza trionfalismi in quella senigalliese. Il post partita del derby presenta animi inevitabilmente contrapposti per biancorossi e rossoblù, con la squadra del capoluogo che ha solo accarezzato la seconda vittoria consecutiva esterna in un derby di Coppa Italia dopo quella di Recanati. Mister Massimo Gadda non nega la sua amarezza, ma guarda avanti: "sono dispiaciuto, avevamo tanti tifosi al seguito ed è un peccato uscire dalla Coppa Italia – sottolinea – ma resto soddisfatto della prestazione. Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra forte che a mio avviso sarà tra le protagoniste del torneo di serie D. Un calo nella ripresa? Beh, la Vigor premeva ma non dimentichiamo che proprio nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni limpide per segnare ancora. Peccato ma sono fiducioso in vista del campionato". Soddisfazione personale per Belcastro che evidenzia: "bene il mio gol ma contava la qualificazione che non è arrivata. Sto giocando un po’ più avanti di come ero abituato, l’intesa con Martiniello va bene anche se c’è ancora da migliorare, sono soltanto 25 giorni che ci alleniamo assieme".

Clementi invece si gode il successo: "la Vigor del primo tempo non mi è piaciuta – ammette il tecnico locale – Siamo stati titubanti e abbiamo peccato in personalità ma c’è anche tanto merito dell’Ancona che col suo pressing ci ha messo in difficoltà come già aveva fatto con la Recanatese, una partita che avevo visto". "Nella ripresa però si è vista però un’altra Vigor – continua l’allenatore senigalliese – e credo che abbiamo spinto con una buona qualità di gioco. Inoltre, recuperare un doppio svantaggio dimostra che il carattere c’è. Devo dire che mi sono divertito, giocare in un contesto simile, con oltre 2.000 spettatori è davvero bello. Dalla panchina facevo addirittura fatica a dialogare con i miei giocatori dal tifo incessante dei tifosi dorici nella gradinata alle mie spalle ma anche il pubblico vigorino come sempre ha risposto alla grande". Domenica la Vigor giocherà un altro derby provinciale, stavolta in trasferta a Castelfidardo, con tre punti ben più importanti in palio nell’esordio di campionato. "Arriviamo alla partita contro il Castelfidardo in buona condizione – precisa Clementi – Anche Tomba, che oggi non era tra i convocati in realtà è pienamente recuperato e sarà disponibile come tutti gli altri".

Andrea Pongetti