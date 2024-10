Gadda impacchetta il Sora. Biancorossi arrembanti calano il poker del riscatto

ancona

(3-5-2): Laukzemis 6; Boccardi 6,5, Codromaz 6,5, Magnanini 7; Savor 7, Sare 6,5 (30’ st Pecci 6), Gulinatti 7, Alluci 6,5 (30’ st Gianelli 6), Marino 6 (15’ st Bellucci 6); Amadori 6,5 (44’ st Pangrazi sv), Martiniello 6 (21’ st Sambou 7). A disp. Bianchi, Mazzoni, Dama, Azurunwa. All. Gadda.

SORA (4-3-3): Simoncelli; Ippoliti, Gemini, Filì, Martey (6’ st Orsi); Capparella (1’ st Pozzi), Di Gilio, Jirillo; Stampete (1’ st Fagotti), Fontana (35’ st Tiganj), Bauco (18’ st Gentilforti). A disp. Bianco, Salviato, Pinelli, Roscioli.

All. Campolo.

Arbitro: Mirri di Savona. Reti: 29’ Ippoliti (aut.), 44’ Gulinatti, 1’ st Savor, 35’ st Fagotti, 46’ st Sambou. Note - Ammoniti: Sare, Di Gilio, Alluci, Filì, Amadori, Gemini; spettatori: 2710 presenti compresi abbonati e 161 ospiti, incasso euro 8349; recuperi: 1’ + 4’.

Show dell’Ancona al Del Conero, che rifila un poker al Sora conquistando la terza vittoria dopo i due ko con Chieti e Vigor.

Il successo rotondo è un’iniezione di fiducia per la squadra di Gadda, che concede all’avversario solo i primi venti minuti di foga agonistica. Poi in campo resta solo l’Ancona, pronta cercarsi con le sue geometrie e a sfruttare gli spazi concessi dall’avversario. Il cambio in attacco con Amadori al posto di Belcastro, out tutta la settimana per febbre, permette ai dorici di alzare il baricentro e di rendersi più pericolosi sotto porta, ma l’azione offensiva viene favorita anche dalla spinta sulla destra del cursore Savor, tra i migliori in campo. E’ proprio il diciottenne sloveno, infatti, a sfruttare poco prima della mezz’ora un sontuoso slalom con palla in profondità di Alluci e centrare forte per Amadori, che mette lo zampino sul vantaggio biancorosso con la collaborazione di Ippoliti che ribatte la respinta di Simoncelli nella propria porta. Il Sora accusa il colpo e Boccardi e compagni ne approfittano: nel finale di primo tempo una gran punizione di sinistro di Gulinatti permette all’Ancona di raddoppiare prima dell’intervallo. In apertura di ripresa 18 secondi e Savor fa tris, prima semina il panico con una discesa sulla destra, poi arriva quasi sul fondo e da posizione molto defilata infila Simoncelli con la collaborazione di Martey.

Il Sora è alle corde e fatica a imbastire una reazione, mentre l’Ancona sfiora ripetutamente il poker prima con Sambou che calcia fuori di poco, quindi con Amadori e Gulinatti che testano la reattività di Simoncelli e, infine, ancora con il regista biancorosso nel cuore dell’area avversaria, sinistro stavolta murato dalla difesa.

Il quarto gol sembra maturo, invece a sorpresa sono gli uomini di Campolo ad accorciare con un gran destro di Fagotti e a riprendere fiducia. Ma l’Ancona resta padrona del campo, si compatta in difesa e sfrutta le energie fresche immesse da Gadda. Così nel finale, con il Sora sbilanciato in avanti, arriva la perla di Sambou che firma il quarto sigillo dorico spedendo la palla di sinistro all’incrocio, a coronamento di una grande mezz’ora. E l’Ancona torna a festeggiare sotto la Nord.

Giuseppe Poli