Gadda: "Siamo stati bravi a rimontare. Dobbiamo proseguire su questa strada"

Il Fossombrone interrompe la striscia di vittorie consecutive dell’Ancona, ma Gadda guarda il bicchiere mezzo pieno: "Partita, complicata, lo svantaggio ce l’ha resa ancora più difficile. Sono contento della prestazione dei ragazzi, abbiamo espresso un volume di gioco importante. Abbiamo rimontato meritatamente, provando anche a vincerla, ma era importante continuare questa striscia positiva". Questa la sua analisi del match: "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, nel secondo è andata molto meglio. Queste sono partite molto pericolose, ma visto il valore dell’avversario, dobbiamo accogliere positivamente il risultato. Quest’anno non avevamo mai rimontato lo svantaggio, quindi questa è una cosa positiva. E’ un pareggio da cui ripartire, dobbiamo proseguire su questa strada. Analizzeremo il gol preso, è un aspetto su cui dovremo lavorare. Se dobbiamo cercare una lacuna, non è certamente nel volume di gioco, quanto piuttosto negli ultimi 16 metri". Domenica prossima si va a Castelfidardo, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite: "Sarà tosta, stiamo vivendo entrambe un ottimo momento di forma, vorremo proseguire le rispettive strisce positive, quindi ci aspetta una battaglia". Si tocca poi l’aspetto del mercato: "Non so se arriverà qualcuno in settimana, ma c’è la volontà di sistemare qualcosa. Nel mercato le cose cambiano da un giorno all’altro, ma non dobbiamo abbandonare l’idea di continuare ad essere protagonisti". Tra i giocatori che si sono messi maggiormente in evidenza c’è senza dubbio Magnanini: "Per noi è molto importante averlo ritrovato, è un giocatore su cui puntiamo molto, esattamente come Belcastro. E’ chiaro che magari non ha più lo spunto di otto anni fa, ma è un ragazzo serio, che in allenamento non molla mai. Poi è chiaro che sarei contento se il reparto offensivo dovesse rafforzarsi".

Gianmarco Minossi