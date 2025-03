Gadda, studia la difesa. Tante le assenze dietro

Sarà un’Ancona rattoppata più che mai, quella che affronterà domenica al Del Conero l’Atletico Ascoli. Gadda conta gli assenti o quelli che potrebbero potenzialmente esserlo, intanto nei due giorni che mancano alla sfida lo staff tecnico spera di recuperare qualcuno dei giocatori in dubbio almeno per la panchina. Sicuro assente Magnanini, squalificato per un turno per recidività in ammonizione. Ma è il resto della difesa a creare più d’un grattacapo a Gadda. Boccardi s’è allenato con il gruppo martedì e mercoledì, ma ha ancora fastidio alla caviglia e ieri ha lavorato a parte. Per il difensore questi due giorni di lavoro saranno indispensabili per capire se riuscirà a portare il suo contributo contro l’Atletico. Poi c’è Niccolò Bellucci, che martedì s’è nuovamente fermato per un risentimento all’adduttore: ieri il difensore s’è allenato a parte, lo staff spera di poterlo portare almeno in panchina. Anche perché senza Boccardi e Bellucci e con Magnanini squalificato Gadda dovrà inventarsi il terzo difensore, oppure giocare con una difesa a quattro.

Il terzo potrebbe essere Bugari, che potrebbe essere sacrificato nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre, oppure come terzino destro in una Maginot a quattro, con Marino dall’altra parte. Qualche guaio, però, l’Ancona ce l’ha anche a centrocampo. Se, infatti, Alluci è recuperato, ma martedì aveva lavorato a parte, ieri a fine allenamento s’è fermato anzitempo Gianelli, un leggero affaticamento muscolare che non dovrebbe essere nulla di che, ma che andrà senz’altro monitorato: all’allenamento di oggi se ne saprà di più. Come Gianelli, ieri non ha completato l’allenamento neanche Martiniello, probabilmente per precauzione, anche lui per affaticamento.

Anche per Martiniello lo staff spera che basti una notte di recupero per presentarsi al campo oggi pienamente ristabilito. Al momento un’ipotesi di formazione iniziale vedrebbe in porta Laukzemis, in difesa Bugari, Codromaz e Rovinelli, a centrocampo Pecci, Useini, Gulinatti, Alluci e Marino, con quest’ultimo che potrebbe essere arretrato portando la difesa a quattro, più avanti Martiniello e Varriale. Per il bomber tutti incrociano le dita. Quanto al secondo, le due maglie da titolare contro la Samb e contro L’Aquila sembrano candidarlo nuovamente a giocare dall’inizio contro l’Atletico Ascoli. Gli spazi dello stadio di Passo Varano, tra l’altro, potrebbero essere ideali per vedere all’opera il miglior Varriale.

Giuseppe Poli