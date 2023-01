Gagno Canarino dell’anno "Le parate, Buffon e il futuro"

Legame speciale, ben oltre il campo. Poi ci sono i numeri e le sempre temute pagelle, i voti, che hanno incoronato Gagno per la seconda volta ’Canarino dell’anno’ dalla nostra redazione, riconoscimento che abbiamo personalmente consegnato al portiere gialloblù, impegnato nella ripresa dei lavori dopo le feste. Con la solita emozione, Gagno ci racconta il suo Modena.

Gagno, legge mai le pagelle dei giornali?

"Io le leggo se capita. Più che altro, me le mandano il giorno dopo e mi commentano il voto. Ma non le guardo sempre, una volta finita la partita riguardo la partita".

Il ’Canarino dell’anno’ l’ha vinto per pochi punti, merito del gol all’Imolese?

"Direi proprio di sì (sorride, ndr). Fa piacere ricevere un premio, quel gol ha influito tanto. Ma ho sempre cercato di fare prestazioni positive, ci sono stati anche dei 5.5 e può succedere, alla fine dei conti è un riconoscimento in più che mi rende orgoglioso".

C’è il rischio che la giudichino ormai per quel gol?

"Ogni tanto sì. Riguarda però il passato, è stato molto importante e la porto dentro di me come un ricordo, senza viverci su. Basta, è finita lì e si pensa solo al presente".

Che partita del 2022 metterebbe nella sua cornice personale?

"Quella col Cagliari. Bella, con tanto pubblico, squadra forte e ho fatto secondo me una buona prestazione. In più, la mia prima da capitano e tutto questo certamente lo ricorderò".

Tra l’altro, ne fece di parate miracolose in quella partita... "Andavano fatte... però abbiamo perso".

A proposito, le parate che ricorda di più di questi 4 anni? "Direi proprio quella su Lapadula a Cagliari, non era facile. Un’altra bella è stata quella con la Reggina su Santander, ne ricordo una anche a Teramo lo scorso anno. Ma sono tutte importanti e belle, anche quelle più semplici".

A Bolzano la terza gara senza prendere gol. Per lei, come mai appena tre?

"Stiamo lavorando bene in fase difensiva secondo me. È che in B, come sbagli, prendi gol e a mio modo di vedere 3 partite con la porta inviolate sono poche. Tutte piccole situazioni che mi portano a dire che serve solo maggior attenzione, ma come gestione e lavoro di squadra facciamo bene".

E a Bolzano si è chiuso bene l’anno, a maggior ragione

"Interpretata in modo perfetto, dominata per tutti i 90 minuti. Un minimo di sbandamento dopo il primo gol ci poteva stare, non ricordo nostre difficoltà".

Raramente si parla di lei in sede di mercato. Ha vacillato in passato? E ambisce alla A? "Offerte no, non mi interessa. Penso a finire la stagione qui, a mantenere la categoria.Non ero preoccupato di affrontare la B e sto dimostrando che posso starci, pensiero mio. Qui sto bene. Magari andiamo ai playoff e poi andiamo su..."

A Parma ha incontrato Buffon con scambio della maglia... "Abbiamo fatto due chiacchiere, mi ha fatto una bella dedica. Si ricordava del mio gol, è uno dei miei idoli".

Alessandro Troncone

e Alessandro Bedoni