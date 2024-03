"Galeazzi" raddoppia e apre un altro negozio di alta gamma in centro

Galeazzi raddoppia e apre un nuovo punto vendita in centro. Il negozio al civico 112 del centralissimo corso Garibaldi fa ormai parte a tutti gli effetti di Naima. Il quarto punto vendita di Ancona si trova di fronte alla Galleria Dorica, nel pieno della via dello shopping. "Abbiamo aperto neanche un mese fa, il 17 febbraio. Siamo soddisfatti – evidenzia Marica Quercetti, che ogni giorno dispensa consigli e disponibilità alla clientela – L’altro negozio, lo storico Galeazzi, al civico 114, all’angolo con via Marsala, dall’altra parte della strada, lo apriremo invece sabato". In tanti si fermano a guardare i nuovi locali, con una gigantografia luminosa che si affaccia tra i passanti. Insomma, manca davvero pochissimo a una esposizione di profumi, trucchi e cosmetici che prenderà ben due negozi: "Non ci sarà un locale di serie A e uno di serie B. Per questo motivo, abbiamo diviso Chanel e Dior, così da avere prodotti di alta gamma in entrambi i punti vendita". Nel nuovo locale di corso Garibaldi, spiega Quercetti, "cureremo con un occhio più attento il trucco. Sì a trucchi veloci e trucchi flash, mentre di là, di fianco alla lasagneria, terremo più profumi e prodotti di alta cosmesi". Era stato proprio il Carlino, circa due mesi fa, a dare notizia su queste colonne dell’avvio dei lavori nei locali che fino a qualche anno fa ospitavano il negozio di calzature Grandinetti. "Era da tempo che cercavamo un locale che fosse grande, ma qui ad Ancona non c’era nulla e abbiamo pensato di fare due negozi gemelli, divisi solo da una strada, via Marsala", aveva detto Quercetti tempo fa. Entrambi i locali saranno completamente ristrutturati: "Sarà tutto rinnovato con i nuovi rendering, una nuova immagine Naima che si accomuna in tutta Italia". Profondo il legame della profumeria con la città: "Lavoriamo ad Ancona da 75 anni, l’azienda la mise in piedi nostro padre, Ivano Quercetti". Ivano era un garzone di magazzino e subentrò nella gestione dell’attività commerciale. "Com’è cambiata la città in questi anni? Beh, è cambiata tanto – risponde Quercetti – Soprattutto è cambiata la gente, sempre più esigente. Il commercio? È diventato difficile, il web ha fatto la sua parte", ma Galeazzi Naima resiste. Ad Ancona, prima dell’inaugurazione del negozio al civico 112, di punti vendita ce n’erano già tre: uno in piazza Roma, uno in corso Garibaldi, la via dello shopping principale, e l’altro in Corso Stamira, d’angolo, che non è Naima ma una profumeria artistica di nicchia.

Nicolò Moricci