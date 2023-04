Galilei, nuove piante con gli studenti

Un’assemblea di istituto con i ragazzi dell’associazione JesiClean diventa occasione per piantumare e rendere bella la scuola.

È accaduto all’istituto Galileo Galilei, su richiesta dei rappresentanti di istituto in vista della giornata internazionale dell’acqua e dell’albero. "Abbiamo organizzato l’assemblea – spiegano da JesiClean – per tutto il biennio, facendo svolgere loro attività di vario genere, come piantare e innaffiare rosmarino, bocche di leone e semi di coloratissimi fiori di campo, preparare cartelloni e manifesti educativi con slogan e disegni sul tema del risparmio idrico e della tutela del patrimonio verde. Ottimo il riscontro ricevuto da parte dei docenti ma soprattutto degli studenti che hanno avuto piacere nel vivere questa mattina diversamente dalle solite in classe, all’area aperta e a stretto contatto con il verde che hanno la fortuna di avere intorno al loro edificio scolastico. Abbiamo concluso con una sana competizione tra classi, attraverso la piattaforma Kahoot: obiettivo era rispondere in modo corretto e nel miglior tempo possibile a venti domande di contenuto ecologico – ambientale. I ragazzi hanno così potuto apprendere, tra l’altro, che la carta è riciclabile fino a sette volte, che una persona su tre non ha accesso all’acqua potabile, che il ciclo di vita di un iPhone produce 95 kg di anidride carbonica e che negli oceani galleggiano 14 milioni di tonnellate di plastica. Presente all’assemblea anche un banchetto Unicef".