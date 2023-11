Galilei, un minuto di rumore. Abiti rossi e cellulari accesi: "Il risveglio delle coscienze"

Sessanta secondi di rumore per Giulia Cecchettin e tutta la scuola con addosso almeno un capo di colore rosso. Il liceo scientifico Galilei aderirà questa mattina al flash mob promosso dalla Consulta Provinciale degli studenti di Ancona per manifestare contro la violenza di genere. A voler aderire all’iniziativa è stata la preside dell’istituto superiore, Alessandra Rucci. La dirigente ha scritto e inviato una comunicazione per segnalare l’iniziativa odierna alle studentesse, agli studenti, ai docenti e al personale Ata della sua scuola. Un modo per far sì che non ci siano altre Giulia. "Chiedo a tutti noi – ha scritto la preside Rucci - di venire a scuola indossando almeno un capo di vestiario di colore rosso. Programmate tutti le sveglie dei vostri cellulari per le 10.30 e aspettate che suonino, che tutto il Galilei risuoni come simbolo di un risveglio delle nostre coscienze. Lasciatele suonare per 1 minuto. Poi uscite ordinatamente dalle aule per recarvi nel piazzale accompagnati dai vostri docenti". Una volta che tutte le classi saranno arrivate sul piazzale la scuola darà inizio ai propri 60 secondi di rumore per Giulia e per tutte le vittime di femminicidio. "E’ per dire basta alla violenza brutale dei maschi contro le donne – fa sapere la preside ai suoi studenti e al personale scolastico - . Ognuno potrà fare rumore come vorrà, anche con un applauso, battendo i piedi, scuotendo delle chiavi. Terminati i 60 secondi di rumore ci dedicheremo tutti insieme alla lettura ad alta voce della poesia di Cristina Torres Caceres". "Se domani non rispondo alle telefonate, mamma. Se non ti dico che non torno per cena. Se domani mammina non compare il taxi, può essere che sia avvolta nelle lenzuola di un albergo, per strada, o in una borsa nera. Forse sono in una valigia, o mi sono persa sulla spiaggia. Non spaventarti, mamma, se vedi che mi hanno pugnalato. Non urlare quando vedi che mi hanno trascinato. Mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalato. Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato, che sono stati i miei vestiti, l’alcol nel mio sangue. Ti diranno che era la mia ora, che ero sola. Che quello psicopatico del mio ex aveva delle ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto in un mondo senza aria. Lo giuro, mamma, sono morta combattendo. Lo giuro, che ho gridato forte mentre me ne andavo. Si ricorderà di me, mamma. Capirà che sono stata io a rovinarlo quando mi vedrà nei volti di tutte le ragazze che grideranno il mio nome. Perché so, mamma, che non ti fermerai. Ma, qualunque cosa tu voglia, non tenere prigioniera mia sorella. Non rinchiudere le mie cugine, non negare nulla alle tue nipoti. Non è colpa loro, mamma; Non era neanche mia. Sono loro, saranno sempre loro. Combatti per le loro ali, quelle per cui mi hanno ucciso. Lotta affinché siano libere e volino più in alto di me. Combatti in modo che gridino più forte di me. Perché vivano senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Mamma, non piangere le mie ceneri. Se domani tocca a me, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima".