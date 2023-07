Galimberti "dialoga" con Platone Viaggio alla scoperta dell’amore

La rassegna "Non a voce sola" oggi (ore 21.15, ingresso libero) fa tappa a Montemarciano. L’ospite atteso in via Falcinelli, nel cuore del centro storico, è il filosofo Umberto Galimberti, che con il suo sguardo lucido e profondo indagherà, in un ideale dialogo con Platone, sulle ‘cose dell’amore’. Tema dalle mille sfaccettature, l’amore ha la capacità rivoluzionaria di trasformare relazioni, punti di vista e persone, e far germogliare comunità, nel segno della condivisione e inclusione. Galimberti accompagnerà il pubblico lungo un viaggio alla scoperta del vero senso e delle vere forme dell’amore. Una riflessione necessaria in tempi contagiati da troppo odio. Una grande lezione capace di svelare i segreti per affrontare il senso dell’esistenza.

Umberto Galimberti è uno dei più noti filosofi, sociologi e psicoanalisti italiani. La sua curiosità e la sua strenua volontà di fare ricerca scientifica all’interno delle mille sfaccettature della filosofia e della psiche umana, gli donano una fama che lo precede e che arriva in breve tempo a procurargli il ruolo di professore, prima di Antropologia Culturale, poi di Filosofia della Storia e di Filosofia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, per la quale ha insegnato dal 1972 ad oggi. Indagatore del pensiero, diventa poi indagatore dei nessi tra psicopatologia e problemi filosofici dell’essere umano, divenendo poi non solo psicanalista ma anche ricercatore e membro della International Association for Analytical Psychology.

La sua attività di ricerca si è presto affiancata a quella di divulgatore scientifico. Galimberti racconta anche le sue riflessioni sul rapporto tra filosofia e psicologia, tra filosofia e religione, e tra le nuove generazioni e il nichilismo. Tra i suoi volumi spiccano "L’Ospite Inquietante. Il nichilismo e i giovani" e "I miti del nostro tempo".