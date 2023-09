Sorpresa, la galleria nel cuore di Ancona è diventata azzurra: social scatenati

Ancona, 7 settembre 2023 – È stata una sorpresa per tutti. Gli anconetani ieri mattina si sono risvegliati con una facciata della galleria del Risorgimento, nel cuore della città, colorata di azzurro. Una tinta che dà più sul celeste e che si confonde con il colore del cielo limpido di questo settembre ancora estivo alle pendici del Conero.

Com’era prevedibile, la novità ha suscitato dibattito, specialmente sui social. C’è chi la definisce orrenda e non in linea con il contesto cittadino, chi invece la trova bellissima e originale.

L’assessore Berardinelli, intervenendo nel dibattito sotto il post del Comune, dice che la sistemazione non è definitiva. È una base per altro. Cosa? A questo punto siamo veramente tutti curiosi, anche perché già con la Festa del Mare e gli striscioni riportanti alle onde, tutti sono rimasti stupiti. Il celeste ma anche l’azzurro riportano alle origini marinare di Ancona, ma non certo ai suoi colori che sono il bianco e il rosso, gloriosamente indossati anche dalla squadra di calcio cittadina. Il rosso, sostiene l’assessore, non si sarebbe potuto usare per questioni di sicurezza stradale. Resta il mistero dell’azzurrino. A questo punto ci aspettiamo un tocco d’arte.