Galleria del Risorgimento: restyling. Per quattro mesi sarà chiusa di notte. Lavori alle pareti e all’antincendio

Comincia il restyling della galleria del Risorgimento, che dalla prossima settimana sarà interessata dai lavori e resterà chiusa – solo nelle ore notturne – fino ai primi di luglio.

L’intervento è stato programmato da tempo dall’amministrazione comunale e riguarderà l’ammodernamento e la messa in sicurezza del tunnel, che dunque sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni dalle 22 alle 06 a partire dalla notte tra lunedì e martedì prossimo. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a quasi 800mila euro, ma per due tipi diversi di intervento.

I lavori in questione, rende noto l’amministrazione, saranno eseguiti sempre in orario notturno, e per il tempo necessario al loro completamento anche i marciapiedi saranno interdetti al transito pedonale. Al restyling della galleria del Risorgimento lavoreranno contemporaneamente tre imprese, con lo scopo di garantire la realizzazione delle opere nel minor tempo possibile. Sono previsti, infatti, lavori di pannellatura delle pareti e raccolta delle acque, installazione e distribuzione delle apparecchiature antincendio e, infine, installazione di una cabina elettrica di controllo, la quale troverà posto sul parcheggio di via Michelangelo che si trova proprio sopra la galleria. Quanto alla raccolta delle acque, l’amministrazione precisa che con un intervento successivo di lieve entità, verrà garantito il convogliamento nelle fognature. Gli interventi, osservando lo stesso orario e senza mai influire sulla viabilità diurna, dureranno un totale di centoventi giorni, salvo ulteriori necessità. Se tutto andrà come previsto, quindi, si concluderanno i primi di luglio.

Per quanto riguarda la pannellatura delle pareti della galleria, il valore del progetto esecutivo è pari a 200mila euro e comporterà l’installazione di pannelli in alluminio lavabili su entrambi i lati, per un’altezza di circa tre metri, tre metri e mezzo. Lo scopo è duplice: da un lato i pannelli agevoleranno pulizia e drenaggio delle acque di infiltrazioni laterali e, dall’altro, rifletteranno l’illuminazione. Saranno inoltre utilizzati pannelli in alluminio grecato standard, cioè ondulato, classe A1 di reazione al fuoco, dunque materiale completamente non combustibile. Ammontano a 582mila euro i lavori per l’adeguamento antincendio del tunnel. In questo caso sono previsti diversi interventi: lo smantellamento dei ventilanti, la bonifica del camino, un locale tecnico, un nuovo impianto di rilevazione incendi, un impianto idrico antincendio, un semaforo con attivazione automatica del rosso in caso di rilevamento di un incendio, la videosorveglianza dei presidi antincendio, le colonnine Sos e, infine, la segnalazione luminosa della distanza delle uscite.

g.p.