Galleria Dorica. Buco nel pavimento, anziano cade e si ferisce: "Servono interventi"

Inciampa dentro una mattonella divelta e si ritrova a terra: attimi di sangue e paura, ieri mattina, attorno alle 9.30, per un anziano che stava passeggiando con la moglie all’interno degli spazi della Galleria Dorica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di circa 70 anni, sarebbe caduto a terra dopo aver messo il piede in un buco della pavimentazione, davanti l’ottica Dentella. Solo qualche settimana fa, l’assessore al decoro, Daniele Berardinelli, aveva incontrato i condòmini e i negozianti della Galleria per firmare la nuova convenzione pubblico-privato e tentare finalmente la svolta per uno dei luoghi più storici e caratteristici della città ma da anni ostaggio del degrado. Immediata, dopo la caduta, la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa. Il ferito è stato portato al pronto soccorso. Non si esclude un capogiro per via del caldo. Certo è che la Galleria continua a soffrire il degrado in cui versa, anche se gli esercenti – con la nuova giunta – intravedono spiragli di luce. Dall’ottica, la titolare Cristina Dentella sbotta: "Non ne possiamo più della pubblicità negativa dei giornali – dice – Secondo me, bisogna abbassare i toni. A fine luglio, abbiamo incontrato l’assessore Berardinelli, con cui i quattro condomìni hanno raggiunto l’accordo". È stata firmata la convenzione che prevede la svolta: verrà installata una nuova rete antipiccioni e disposta una pulizia più frequente, almeno una volta al mese. "Il signore che è inciampato ieri? Forse guardava il soffitto, non so. Quel buco sul pavimento lo avevamo già segnalato e avevamo provveduto alla sua copertura". Copertura che però, sostiene Dentella, sarebbe "stata rimossa da ignoti. Me ne sono accorta solo dopo la caduta". E ancora: "Rispetto all’immobilismo del passato, noto che ci si sta muovendo. Certo, non è facile, i tempi saranno lunghi. D’altronde, gli spazi sono grandi e bisogna valutare più preventivi".

Il barbiere Marco Mercuri, che si trova al piano di sotto, spera di vedere un cambiamento già a settembre: "Il fatto è che non ci sono i soldi, c’è crisi e di conseguenza ultimamente questo luogo è stato trascurato. Lavorando sotto, vedo poco – continua – ma se la Galleria venisse rimessa a nuovo credo ci sarebbe più passaggio", riflette. L’altro giorno, alcuni negozianti hanno chiamato la polizia per dei tipi loschi che vagabondavano lì: "Si vedono soprattutto d’inverno. Ci sono due telecamere, mi auguro funzionino".

Di fronte al negozio di canapa, presto, potrebbe arrivare una pizzeria. Ancora sfitti i locali che anni fa ospitavano un’enoteca, sul lato di via Marsala. Mentre negli spazi dell’ex Novelli arriverà presto un negozio di abbigliamento. Per Marcello Sinibaldi, di De Gustibus, il guano di piccioni sul soffitto è osceno: "Saranno oltre due anni che non interviene nessuno. Serve un cambio di passo, è tutto brutto e fatiscente".

Nicolò Moricci