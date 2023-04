Ancona, Galleria Dorica a pezzi: cedono le lastre di marmo e il degrado è ovunque

Ancona, 25 aprile 2023 – Galleria Dorica a pezzi, il grido disperato degli esercenti: "Non lasciateci soli". Alcune lastre di marmo sono in procinto di staccarsi dalla colonna la cui facciata dà su corso Garibaldi. Ieri mattina, attorno alle 11, un passante – intimorito dal fatto che quei lastroni potessero cadere in strada – ha allertato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, una squadra di vigili del fuoco per tutti i rilievi del caso e la valutazione della messa in sicurezza dell’area. Il camion dei pompieri si è però dovuto fermare in piazza Roma, dato che l’intervento – per certi versi – è stato reso difficoltoso dalla presenza degli stand allestiti in occasione della fiera dei fiori, lungo corso Garibaldi. "Speriamo solo che non chiudano la galleria – auspica Ines Laura Foschi, del negozio Berardi – Io sono qui da 8 anni e di promesse ne ho sentite troppe. Siamo stanchi: è ora di cambiare e di fare davvero qualcosa per questo luogo". Tra gli esercenti, c’è poca voglia di parlare coi giornalisti: "Abbassa il microfono che altrimenti ci fanno chiudere" glissa uno degli operatori della galleria, che preferisce l’anonimato.

Qui, il problema non è solo quello delle lastre di marmo pericolanti, che tra l’altro – a dire la verità – non si sa neppure se il problema sia recente o se, invece, sia già conosciuto dall’amministratore del palazzo. Per questo motivo, i vigili del fuoco hanno chiesto di parlare con chi gestisce il condominio di corso Garibaldi 91. "La colonna in questione – spiega Foschi – non fa parte dell’area della galleria, ma di quella dei condòmini". Una delle proprietarie degli appartamenti dello stabile è scettica sul da farsi: "Non so se gli altri condòmini siano disposti a metterci le mani. Bisogna valutare con l’amministratore, il problema sono i costi".

Intanto, l’ingresso della galleria non è ridotto bene: "Guardi gli escrementi dei piccioni. L’altro giorno, siamo state io e Melissa (la ragazza del Muda bar), a pulire con l’idropulitrice". Per alcuni esercenti, "gli operatori di AnconAmbiente si vedono poco da queste parti". E ancora: "All’inizio del secondo mandato della signora Mancinelli, si parlava di una convenzione tra privati e amministrazione. Che fine ha fatto?". Il mosaico a terra è storia dal 1956: "C’è l’interesse persino dalla Soprintendenza, questo è un gioiello che andrebbe rivalutato assieme al mercato delle Erbe".

Gli spazi della galleria comprendono il quadrato tra i cancelli di ferro: "La situazione è penosa – sottolinea Marcello Sinibaldi, di Degustibus – Quelle lastre pericolanti vanno rimosse quanto prima: cosa aspettano, che qualcuno si faccia male? Se mi sia pentito di aprire qui? In un certo senso, sì". Urge un intervento di riqualificazione pure secondo Melissa, del Muda: "I privati non vogliono spendere. C’è qualcosa che non quadra, perché la galleria non è neanche indicata nelle cartine turistiche per croceristi. C’è tanto da fare qui, le attività rinascerebbero".