Galleria Dorica senza pace. Piove dal tetto: allagata. Acqua e danni nei negozi: "Ma i lavori non partono"

Allagata, con l’acqua che arrivava quasi agli ingressi dei negozi. Non c’è tregua per la Galleria Dorica, il complesso di negozi e che si trova tra corso Garibaldi e via Marsala, in pieno centro. Ieri mattina i commercianti hanno aperto trovando una piscina nell’atrio, soprattutto quello sul lato di via Marsala, dove ci sono un ottico, un centro dimagrante, un’enoteca e un negozio di abbigliamento. Tutta colpa del temporale che si è abbattuto nella notte e nelle prime ore del mattino sulla città. Muniti di sana pazienza i negozianti hanno iniziato a spalare via l’acqua dal bellissimo mosaico che fa da pavimento alla galleria. "Quando piove così forte, con un evento atmosferico eccezionale e di grande portata – hanno spiegato dall’ottica Dentella – succede che entri acqua in galleria. Il pavimento non ha tombini dove l’acqua può defluire. Un problema ricorrente quando piove molto. Molta pioggia entra dagli ingressi laterali. Abbiamo preso secchi e scopettone per tirare su quello che potevamo".

Alle 11 i negozianti erano ancora lì a raccogliere l’acqua, qualcuno munito di scopa per spingerla fuori, altri con bastone e straccio per assorbirla e scaricarla nei secchi. Dall’ottica sono arrivati anche i vigili del fuoco per fare una verifica al piano di sotto, dove era stata segnalata una infiltrazione ma i pompieri sono poi andati via perché non c’era un rischio grosso di allagamento. Già a luglio scorso i negozianti avevano dovuto fare i conti con un altro brutto temporale scoppiato nella notte e che aveva provocato un allagamento peggiore, soprattutto all’interno delle attività. "Siamo ancora qui a fare i conti con l’acqua – ha detto Raffaella Cagnoni, del negozio di abbigliamento Diva Store – sul tetto ci sono delle coperture rotte e quando piove molto questo è il risultato. Molti turisti ci invidiano il mosaico che abbiamo in galleria, vengono a vederlo, lo fotografano, se lo vedono oggi è tutto allagato. Altro problema sono i piccioni, hanno messo le reti ma non bastano, purtroppo troviamo escrementi quasi ogni mattina che bisogna pulire. Una volta al mese passa Anconambiente". Alla clinica del centro dimagrimento la pioggia ha raggiunto la vetrina ed è entrata dentro. "Non ho ancora fatto in tempo ad asciugare tutto – ha commentato la titolare, Silvia Squadroni – quando piove qui è un problema. Abbiamo pagato per fare i lavori al tetto ma ancora non partono. Io ho anche un problema alla pavimentazione fuori che non mi è stata messa ancora a posto". All’ingresso la negoziante ha dovuto mettere un cartello attaccato per terra con scritto "attenzione non calpestare, vetro rotto pericoloso". La titolare del negozio di oggetti d’arte è stata tra le prime ad aprire ieri. "Sono arrivata alle 7.45 – ha detto Ines Laura Foschi – ed era già tutto allagato l’atrio. Non c’è la volontà di risolvere il problema, io in passato ho avuto diverse infiltrazioni nel magazzino di sotto, mi ha rovinato muri e parquet".