Galleria Papini tra i fumetti Ecco l’arte di Alessandrini

La Galleria Papini di Ancona riprende l’attività espositiva, e lo fa alla grande, ospitando la mostra ‘Fantasy’ di Giancarlo Alessandrini, fumettista dorico di fama internazionale. Da oggi (ore 18) al 24 settembre si potranno ammirare numerose tavole originali del genere fantasy, molto caro all’artista, oltre a disegni stampati in grandi dimensioni con un particolare effetto scenografico. Alessandrini sarà presente nella galleria di via Bernabei oggi e domani. "E’ nato con la matita in mano – osserva la presidente della galleria Anna Maria Alessandrini, sorella di Giancarlo –. Penso che questo detto gli si addica perfettamente. Fin da piccolissimo sentiva forte il desiderio di disegnare che lo ha accompagnato tutta la vita. ‘Suo figlio è più bravo di noi’, dicevano a nostro padre gli insegnanti dell’Istituto Mannucci". Tanti i personaggi da lui disegnati: Martin Mystère, Anastasia Brown, Dylan Dog, Tex, Ken Parker, Eva Kant. La mostra presenta anche tavole originali tratte dal fumetto cartonato ‘Oltremare’.