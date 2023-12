Galleria Risorgimento, via i marciapiedi: una corsia in più

"L’intenzione di questa giunta è valorizzare la galleria del Risorgimento, andando oltre le normali opere di manutenzione. Lavoreremo sull’estetica delle facciate, mentre all’interno stiamo pensando alla creazione di un’ulteriore corsia eliminando i marciapiedi".

L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, di fatto ha annunciato che il tunnel più importante per la viabilità urbana non sarà più percorribile a piedi da via Giannelli a piazzale della Libertà e viceversa.

Di fatto lo è anche oggi, visto che sussiste un chiaro divieto, non da tutti rispettato, ma con le misure in cantiere di fatto sarà impossibile transitare a piedi lungo i 535 metri della galleria del Risorgimento.

Un’opera, come ricordato dalla consigliera Fabiola Fava che ieri ha presentato un’interrogazione allo stesso Tombolini, realizzata quasi settant’anni fa, nel 1954.

L’assessore è entrato nel dettaglio: "C’è in essere un contratto per la manutenzione annuale della ventilazione e dell’illuminazione diviso in tre interventi per 400mila euro. Vogliamo valorizzarla a livello funzionale. Oltre a ridurre i marciapiedi laterali per applicare una ulteriore corsia, vorremmo cambiare il sistema di luci mettendo quelle a led. Infine si sta lavorando anche all’estetica con nuovi disegni e colori per le facciate dei due ingressi, che sono già state dipinte di azzurro" ha detto Tombolini.