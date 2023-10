Gallignano, frazione dimenticata: "Caro sindaco, perché sei sparito?"

Gallignano, residente inferociti: "Caro sindaco, ti abbiamo votato, ma sei sparito". Adria è un fiume in piena. Ha 80 anni, è una delle storiche abitanti di Gallignano: "Io questo posto non l’ho mai lasciato, sono andata via solo per 7 anni, quando sono andata a Castel d’Emilio, poi sono tornata. Questi luoghi sono cambiati negli anni, ci sentiamo sempre più abbandonati". In Daniele Silvetti, attuale sindaco dorico, Adria ci credeva: "Mi sembrava una persona che teneva alle periferie. È stato qua prima delle elezioni, aveva promesso che in caso di vittoria non si sarebbe dimenticato di noi, che sarebbe passato di tanto in tanto per continuare ad ascoltare i problemi. Da maggio, però, il sindaco, qui, non si è più visto, sono passati 5 mesi". Adria ha persuaso gli altri residenti a votare per lui e ora le danno tutti contro: "Sono arrabbiati con me. D’altronde – indica – guardi come sono ridotte strade e marciapiedi. E vogliamo parlare del cimitero? Giorni fa, la ruspa ha cominciato a tirare fuori le salme interrate per accogliere nuovi defunti. Ci vuole dignità e rispetto per chi vuole essere seppellito qui, invece il cimitero è pieno da tempo. Non c’è più posto, la Mancinelli ha fatto poco. Siamo noi a pulire tra i loculi, c’è degrado e incuria".

Una donna forte, Adria, di quelle che la fatica la guarda in faccia e non la teme. È ciò che le ha insegnato la vita nei campi. La giunta, dopo la Notte bianca, ha promesso eventi per Halloween nelle frazioni: "Magari – esulta Roberto Ramazzotti – Queste sono ormai zone abitate solo da chi cerca una casa all’ultimo momento, gente divorziata. È un rione dormitorio, eppure sarebbe così bello". Transenne e ruderi a metà: "Di fronte a me, c’è una casa, al centro del paese. Prima era del Comune, ora non so più di chi sia, forse dell’Erap. È stata ristrutturata a metà, tre anni fa. I marciapiedi sono coperti da guano di piccioni e le strade un disastro, con crateri profondi 10-15 cm. Come la strada che da Madonna delle Grazie porta al Vallone di Offagna, o quella che dall’incrocio di Casine di Paterno a Madonna delle Grazie arriva al paese, dove Viva Servizi, dopo i lavori, ha lasciato pezzi di tubi e macerie sulla carreggiata, come per la fibra". E nel caratteristico parchetto, il tavolo di legno (come le sedute) sono sfondati. Il tavolo è stato persino legato per evitare che qualche furfante lo porti via.