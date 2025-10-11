Gallignano-Pietralacroce, si rifanno i campetti

Al via la riqualificazione dei campetti di Gallignano e Pietralacroce. La delibera è stata presentata in giunta dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, e comporta un investimento complessivo di 125 mila euro. A Gallignano il campo da calcetto realizzato tra il 2008 e il 2009 è un’area attrezzata di riferimento del borgo per il gioco e lo sport all’aperto, accanto alla pista di pattinaggio. Il campetto necessita interventi sul manto in erba sintetica e sulla recinzione. Il progetto approvato prevede la rimozione completa della vecchia superficie, la posa di un nuovo manto in erba sintetica, la sostituzione delle porte da calcetto e il rifacimento della recinzione, con una generale sistemazione dell’area verde circostante. A Pietralacroce i lavori interesseranno l’area esterna della Palestra Verde, recuperata negli ultimi anni e oggi utilizzata per attività estive e momenti ricreativi. L’amministrazione ha deciso di completarne la sistemazione con una nuova pavimentazione idonea per le attività sportive all’aperto, così da renderla pienamente fruibile e funzionale. L’intervento comprenderà la posa di strati di stabilizzato e manto in resina, la realizzazione di canalette per il drenaggio delle acque, la recinzione e una balaustra di protezione. L’area si estende per circa 700 metri quadrati: "Con questi due interventi – spiegano Tombolini e il collega agli impianti sportivi Daniele Berardinelli – restituiamo alla città due luoghi importanti per la vita di comunità. Non si tratta solo di spazi sportivi, ma di punti di incontro per i giovani e per il quartiere".