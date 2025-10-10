Galline maltrattate, ma ora c’è un lieto fine

"Galline in fuga" verso la libertà grazie all’intervento della Polizia locale di Falconara. E no, per una volta non è il titolo di un celebre film dei primi Duemila. Ma il futuro – a lieto fine – cui è andato incontro un gruppo di 40 uccelli domestici, salvato nell’aprile scorso e ora affidato a una fattoria didattica della Vallesina.

Le galline erano stipate nel cassone di un camion, trasportate in condizioni tutt’altro che ottimali, ed erano destinate a finire in tavola. Ma grazie all’operazione degli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, hanno conquistato definitivamente la salvezza.

Gli operatori falconaresi le avevano intercettate in prossimità della Pasqua scorsa, in arrivo da un allevamento dell’entroterra, da dove erano partite in 60. Alcune, infatti, erano già state consegnate ai destinatari.

Da quanto accertato dalla Polizia locale, gli animali erano stati caricati su un furgone, ma – secondo le ricostruzioni degli agenti – senza rispettare minimamente le norme igieniche e quelle sul benessere animale. Erano destinate a una rivendita di generi alimentari, che le avrebbe successivamente cedute al dettaglio. Il carico, scoperto all’altezza della stazione ferroviaria di via Flaminia, era stato confiscato, mentre le galline erano state affidate temporaneamente all’allevatore da cui provenivano. Questo fino a qualche giorno fa, quando è stato perfezionato l’affidamento a una fattoria didattica della zona di Jesi, che se ne prenderà cura.

Qui hanno trovato un pollaio confortevole e spazi aperti in cui razzolare. E hanno scongiurato la graticola, perché il loro scopo sarà soltanto quello di fare uova.

In quella circostanza, i responsabili del trasporto irregolare erano stati sanzionati per 3.100 euro, per le violazioni igienico sanitarie e delle normative sul trasporto di animali vivi.

Come noto, uno degli ambiti di competenza della Polizia locale di Falconara è anche quello della tutela del benessere animale. Gli agenti sono costantemente impegnati nei controlli che, per il solo 2025, oltre al caso delle galline maltrattate, hanno portato ad altre 26 sanzioni.

Nei giorni scorsi, ad esempio, erano emerse le multe per la conduzione e la custodia dei cani, cui si è aggiunta una denuncia per il maltrattamento di animali, ma anche una per la raccolta di mitili in prossimità della riva.

Complessivamente, dall’inizio dell’anno, l’importo delle sanzioni ha quasi raggiunto i 4.500 euro, 4.450, per l’esattezza.