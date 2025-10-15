Gambero Rosso, c’è la Santa Barbara

La Cantina Santa Barbara ancora nell’olimpo: è suo il premio speciale della Guida Gambero Rosso ‘Vino da meditazione dell’anno’. E’ il Lina Passito 2023.
È stata presentata domenica la nuova edizione della guida enologica più celebre, che premia ancora una volta una delle eccellenze locali come la Cantina Santa Barbara. Come sempre, da tener d’occhio, oltre ai Tre Bicchieri, anche i Premi Speciali assegnati ai vini e ai produttori.
Tra questi c’è anche Stefano Antonucci, che allunga la lista dei tantissimi premi vinti dai suoi vini negli ultimi anni. Non solo vino ma anche gin: il Gin Mossi, un distillato realizzato con un sapore unico che nasce nelle terre del Verdicchio. Molti vini della Cantina Santa Barbara sono alla carta in tantissimi ristoranti sparsi per il mondo, ma anche nella gran parte dei locali stellati.
L’estro di Antonucci non si ferma al vino e ai distallati.
Per chi vuole trascorrere un’esperienza nel borgo della Cantina Santa Barbara, nel cuore delle vigne, dove nascono i vini e i distallati, può soggiornare a ‘Casa le Vaglie’.
Trattati di una struttura immersa nel mondo del vino, dove è possibile rilassarsi degustando i vini della cantina, accompagnati dai prodotti del territorio.