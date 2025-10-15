Gara di solidarietà per la libreria Aleph

E’ attiva su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna per sostenere la libreria Aleph di Castelfidardo, che ha già coinvolto 180 sostenitori con oltre 9mila euro di fondi raccolti. L’invito è rivolto a lettori, cittadini, associazioni, istituzioni e a tutti coloro che credono che una libreria non sia solo un negozio, ma un bene comune da custodire. Una vera e propria gara di solidarietà per salvare un luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per la città. La libreria, situata al centro della città della fisarmonica dal 1999, lancia così un appello alla comunità, per raccogliere i fondi necessari a evitare la chiusura, e dare vita a un nuovo corso, insieme a un’associazione culturale che la affiancherà. "Abbiamo investito tutto: passione, energia e risorse personali per mantenere viva la libreria – spiegano i titolari, Moreno Giannattasio e Francesca – credendo fortemente che un luogo come questo sia un presidio di civiltà e comunità, dove la cultura diventa relazione". Difendere una libreria indipendente, spiegano i promotori, significa difendere un pezzo di comunità. Ogni donazione riceverà una ricompensa, sotto forma di libri, oggettistica, benefit, sconti o altri premi messi a disposizione dalla libreria. Il sindaco Roberto Ascani sostiene la causa: "Non possiamo perdere un patrimonio come la libreria Aleph. Moreno e Francesca hanno rappresentato un baluardo a difesa e a sostegno della cultura e del senso civico cittadino".

Se la raccolta fondi avrà successo, "Aleph esisterà e rilancerà ancora di più eventi, formazione e occasioni di incontro", promettono i titolari. "Impegniamoci a non perdere anche quest’altro frammento della nostra anima cittadina".

Silvia Santini