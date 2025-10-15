Gara di solidarietà per la libreria Aleph

Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Ancona
Esplosione VeronaCarabinieri mortiFratelli Ramponi Sepolto dalla ghiaiaCimice asiaticaRiscaldamento 15 ottobre
CronacaGara di solidarietà per la libreria Aleph
15 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
La battaglia di Castelfidardo per uno dei presidi della cultura cittadini: "Raccolti già novemila euro da 180 sostenitori"

Un momento di un incontro con un autore

E’ attiva su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna per sostenere la libreria Aleph di Castelfidardo, che ha già coinvolto 180 sostenitori con oltre 9mila euro di fondi raccolti. L’invito è rivolto a lettori, cittadini, associazioni, istituzioni e a tutti coloro che credono che una libreria non sia solo un negozio, ma un bene comune da custodire. Una vera e propria gara di solidarietà per salvare un luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per la città. La libreria, situata al centro della città della fisarmonica dal 1999, lancia così un appello alla comunità, per raccogliere i fondi necessari a evitare la chiusura, e dare vita a un nuovo corso, insieme a un’associazione culturale che la affiancherà. "Abbiamo investito tutto: passione, energia e risorse personali per mantenere viva la libreria – spiegano i titolari, Moreno Giannattasio e Francesca – credendo fortemente che un luogo come questo sia un presidio di civiltà e comunità, dove la cultura diventa relazione". Difendere una libreria indipendente, spiegano i promotori, significa difendere un pezzo di comunità. Ogni donazione riceverà una ricompensa, sotto forma di libri, oggettistica, benefit, sconti o altri premi messi a disposizione dalla libreria. Il sindaco Roberto Ascani sostiene la causa: "Non possiamo perdere un patrimonio come la libreria Aleph. Moreno e Francesca hanno rappresentato un baluardo a difesa e a sostegno della cultura e del senso civico cittadino".

Se la raccolta fondi avrà successo, "Aleph esisterà e rilancerà ancora di più eventi, formazione e occasioni di incontro", promettono i titolari. "Impegniamoci a non perdere anche quest’altro frammento della nostra anima cittadina".

Silvia Santini

