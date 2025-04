Gara di traduzione latina. A Terni vince la jesina. Federica Parola del classico

Il ‘Grande Certamen Taciteum’, prestigiosa gara nazionale di traduzione latina organizzata annualmente dal Liceo classico ‘Tacito’ di Terni, è stato vinto quest’anno da una studentessa del Liceo classico di Jesi.

L’alunna Federica Parola, della classe VB, ha conquistato l’importante riconoscimento classificandosi prima su 71 concorrenti selezionati tra i più bravi traduttori dal latino dai licei di tutta Italia.

L’iniziativa si è svolta da giovedì a sabato scorsi e Federica, che si è recata in terra umbra assieme ai compagni Alessandro e Ilaria – con i quali sosterrà la maturità classica insieme agli studenti della VA e VB (e all’esame è uscita proprio la prova di latino, ndr) – ha dato saggio di grande competenza e talento.

La gara è andata in scena venerdì: agli studenti è stato chiesto – in cinque ore – di tradurre e commentare sul piano letterario, linguistico, stilistico, culturale un difficile brano tratto dagli ‘Annali’ di Tacito. E Federica ha primeggiato, tanto da ricevere, lei e compagni, i complimenti del Liceo di Jesi per il tempo e l’impegno che dedicano "a occupazioni così belle e serie".

Sempre dalla scuola riflettono sul fatto che i giovani "sanno darci più di ogni altro meravigliose prove di maturità e bravura".