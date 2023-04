Gara podistica di Pasquetta: cambia la viabilità

Sono diverse le modifiche apportate alla viabilità per consentire la gara podistica di Pasquetta organizzata dalla Società Atletica Senigallia. Dalle 9 alle 13 la circolazione sarà sospesa temporaneamente, per consentire il passaggio degli atleti, per tutto il percorso della gara: viale dei Gerani, piazzale della Vittoria, corso Matteotti, largo Puccini, piazza Saffi, corso 2 Giugno, via Portici Ercolani, via Perilli, via Bovio, lungomare Marconi, piazzale Della Libertà, lungomare Alighieri, lungomare Da Vinci sino ad hotel Stella, lungomare Da Vinci, lungomare Alighieri, via Lucca, sottopasso pedonale, pista ciclabile Saline.