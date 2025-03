"Garage all’aperto, ecco cosa siamo"

Paolo Guidi dell’omonima tabaccheria di via Rossi, angolo via Grazie, è chiaro: il primo problema di Piano San Lazzaro riguarda i parcheggi, almeno nella sua zona: "Ormai è un anno che chiamiamo la polizia locale e il Comune. Questa via è stata presa per un garage all’aperto, tanta gente che non abita né lavora qui viene a parcheggiare, così dalle 15 alle 20 è sempre tutto pieno, compreso il carico e scarico. Abbiamo i fornitori di grattini, sigarette e cartolibreria che non sanno mai dove parcheggiare, la postina per parcheggiare una volta è finita addosso alla mia auto, perché non c’era posto. Ma noi lavoriamo con Punto Poste, Amazon, Vinted, quindi qui arriva il corriere tutti i giorni. E non sa mai dove fermarsi. Servono agenti che controllino, ma a piedi".