Garage Fanesi si riparte: "Struttura in acciaio"

Cantiere fermo in quel che ne rimane dell’ex Garage Fanesi dopo le demolizioni? Sì, ma ripartirà dopo Pasqua e, si è appreso ieri, con un progetto che addirittura compirà "un salto di qualità" secondo l’amministrazione. "Anziché in cemento armato la nuova struttura sarà realizzata con travi e pilastri in acciaio – scrive il Comune –, una ‘ossatura’ di maggior pregio, molto più sicura e la cui costruzione ridurrà al minimo i disagi per i residenti e per i frequentatori del centro città". La proposta è stata avanzata dalla ditta d’appalto, la Francucci di Treia che si farà carico del maggior esborso richiesto dalla progettazione e dalla realizzazione del nuovo assetto, anche in termini di costi dei materiali. Dunque, "consapevole del grande miglioramento che si otterrà con la struttura in acciaio", l’amministrazione "ha subito accettato".

Lo stato dell’arte: dopo l’abbattimento del vecchio edificio, tra le più grandi incompiute della città, e la rimozione delle macerie, "è stata avviata una rivisitazione del progetto, che si basa su nuovi calcoli – il chiarimento –. Il cantiere ripartirà subito dopo Pasqua. Non è previsto un allungamento dei tempi, perché la struttura in acciaio accorcerà la durata del cantiere".

I dettagli: "L’area dei lavori sarà molto più pulita e ordinata: una volta realizzate le fondamenta, saranno fatti arrivare travi e pilastri in acciaio che saranno posizionati e fissati immediatamente, senza bisogno di realizzare le strutture sul posto con un via vai di betoniere e la dispersione di polveri".

Invariato l’aspetto esteriore e la suddivisione degli spazi interni. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per oltre 5 milioni di euro, prevede il mantenimento della facciata storica di inizio Novecento. La struttura affacciata su piazza Mazzini accoglierà l’Anagrafe, la sede della Polizia locale, una ludoteca, un circolo per gli anziani e spazi per il co-working.