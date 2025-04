"Garantiti gli impegni assunti fino al termine della stagione"

Dopo il direttivo fiume di ieri pomeriggio, la Ssc Ancona ha diffuso un comunicato a firma del presidente. Quattro i concetti: parti ferme sulle rispettive posizioni, ma in società conta di più Marconi, e questo si sapeva bene. "Si è tenuto il consiglio direttivo della Ssc Ancona Asd all’interno del quale i due soci di riferimento sono rimasti fermi sulle rispettive posizioni. In ogni caso, al momento delle votazioni, si è ribadita la posizione di forza del gruppo facente capo al socio Stefano Marconi, il quale ha confermato di avere maggioranza dei voti nel direttivo, sei consiglieri a tre, respingendo le questioni poste all’ordine del giorno dal consigliere Manciola e votando positivamente quelle proposte dal presidente Recchi. La società tutta, preso atto della situazione, ha comunque garantito il mantenimento degli impegni assunti fino al termine dell’attuale stagione e che verrà garantito il futuro societario come da aspettative dei tifosi, restando in attesa di poter visionare e quindi discutere con l’area tecnica il progetto sportivo per la prossima stagione".