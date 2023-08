Garavaglia e Lonati, grandi protagonisti al Campionato Europeo U.16 di BASKET

Nel 2007, quando Gigi Datome faceva il suo esordio in Nazionale, Diego Garavaglia e Achille Lonati emettevano i primi vagiti di chi era venuto alla luce da pochi mesi. Sono i due ragazzi del settore giovanile dell’Olimpia Milano che hanno brillato in questa estate degli azzurrini vincendo proprio nell’ultimo weekend la medaglia d’Argento ai campionati Europei Under16 che si sono tenuti a Skopje in Macedonia del Nord. Il parallelismo viene diretto, perchè per un Datome che lascerà il mondo del basket giocato dopo una splendida epopea, ci sono due ragazzi che sognano un giorno di poter toccare le stesse vette e iniziano a farsi conoscere. Anche per la metà della carriera di Datome ci sarebbe da mettere la firma, ma è giusto non porre limiti ai sogni degli adolescenti. L’anno passato hanno vinto lo scudetto Under15, quest’anno sono arrivati in finale nell’Under17 sotto età. In azzurro in questa competizione sono sempre partiti nel quintetto base, Garavaglia ha chiuso con 15.0 punti a partita (miglior realizzatore azzurro), Lonati con 12.3 punti e il 70% al tiro. Il loro sogno proseguirà nella prossima stagione al Mondiale Under17 in Turchia. S.P.