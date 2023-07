Gare in arme, disfide e parate La storia rivive alle Feste medievali

di Silvia Santini

OFFAGNA

Offagna si appresta, sabato, a ospitare la 36ª edizione delle Feste medievali per le vie del borgo con la grande cerimonia di apertura delle 20. Il borgo medievale si illuminerà di giullari, artisti, menestrelli, popolani che annunciano, quest’anno, "il Paese di virtù lucente". Dalle 21.30 abilità e destrezza nel tiro con l’arco e giochi per bambini a cura del Clan catene ardenti e poi campo d’arme e scherma scenica, combattimenti con armi bianche, infuocate, e danza delle lame a cura della Compagnia Signo gladi, "Fuoco e fiamme" a cura dei Carantos e alle 22 "Grata virtus" per le vie del borgo, una parata spettacolare, animata da volteggi di bandiere, ritmi di tamburi e acrobazie su trampoli a cura del Gruppo storico Offagna, la Corte dei miracoli, la Compagnia dei folli. Tutto ciò e molto altro solo nella prima giornata.

A presentarlo ieri in Comune le autorità assieme ad Alessandro Martello, il direttore artistico delle Feste, e a Cleopardia Bolognini, autrice dell’opera che sintetizza il tema di questa nuova edizione, rappresentanti delle associazioni tra cui i presidenti dei quattro rioni e il presidente del Gruppo Storico. Domenica alle 18.30 il Corteggio storico, l’offerta del cero e la benedizione del palio tratto dagli antichi statuti offagnesi a cura dei rioni Croce, Sacramento, San Bernardino e Torrione, apertura delle mostre e degli stand gastronomici con menu dell’epoca. Lunedì sarà la prima giornata della Disfida in arme dalle 21: ci si ritrova al momento agonistico proprio delle gare in arme "Contesa della Crescia", così come sancito dagli Statuti osimani del 29 giugno 1485. Mercoledì alle 23 in piazza della Contesa "Excalibur". Fascino e magia con le coreografie del Gruppo Sbandieratori. Giovedì alle 22.30 Disfida verbale, rappresentazione teatrale ricca di contenuti comici, satirici, storici e popolari. Venerdì a mezzanotte in punto Gran ballo di mezzanotte in piazza del Maniero, menestrelli e trovatori si riuniscono per innalzare alla luna melodie gioiose e ballate ritmate, a cura, tra gli altri, di Rota temporis, Sturm und drunk, Ensemble Finis Terrae e Les Danseuses de Sheherazade.

L’ultima sera alle 21 in piazza del Maniero cerimonia di investitura dei Nuovi cavalieri della Crescia a cura dell’Accademia della Crescia e a mezzanotte spettacolo di fuochi artificiali. E poi esibizioni di falchi in volo, mostre, conferenze e rassegne.

Da sabato a venerdì biglietto unico 7 euro, sabato 29 a 9 euro, in paese o su ciaotickets. Ingresso gratuito fino a 12 anni.