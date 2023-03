Garofoli, 70 anni d’amore e lavoro Iniziò quando aveva otto anni

Sono 70 anni di amore per il lavoro quelli celebrati a Villa Anton di Recanati da Fernando Garofoli, imprenditore dell’azienda Garofoli porte di Castelfidardo. Il fidardense cominciò a lavorare giovanissimo, a soli 8 anni, nel 1953. Durante la serata Garofoli ha spiegato quanto fossero duri quei tempi raccontando un aneddoto significativo: dopo il primo anno di lavoro venne pagato con una cambiale che scadeva dopo quattro mesi e con la quale riuscì appena ad acquistare un cappotto, un vestito e un paio di scarpe. Tra le molte tappe importanti nel cammino di Garofoli, che ha riportato istrionicamente tante altre vicissitudini che l’hanno visto protagonista negli anni, una in particolare sottolinea il valore della sua storia: l’onorificenza di Commendatore della Repubblica conferita dallo Stato italiano per i meriti nel campo del lavoro nel 2001. All’evento hanno partecipato circa 600 persone, tra dipendenti attuali e storici delle due aziende del Gruppo (Garofoli spa e Gidea srl), fornitori e collaboratori, amici imprenditori e appassionati di sport (ambiente nel quale Fernando è sempre stato attivnel mondo del ciclismo). C’erano anche il governatore Francesco Acquaroli e il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani.