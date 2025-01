Garofoli day, il saluto all’Astana: "Ho tirato fuori il meglio di me"

Ciclismo e beneficenza nel Gianmarco Garofoli Day che si terrà domenica a Castelfidardo e non solo. Perché al mattino la lunga giornata dedicata al professionista fidardense, classe 2002, inizierà con il ritrovo alle ore 08:30 in via Recanatese 37 a Castelfidardo con partenza alle ore 10 della pedalata di circa 45 km, un giro turistico con partenza dall’azienda Garofoli a Castelfidardo fino a Sirolo e ritorno (intorno alle ore 12:30), il tutto ad andatura controllata (si tratta di una pedalata a numero chiuso, con massimo 200 partecipanti). Le bici utilizzate possono essere di qualunque tipo. Seguirà poi il pranzo con annessa lotteria a sorteggio, premi, musica, open bar con il ricavato dell’evento che sarà devoluto in beneficenza (info https://www.eventbrite.it/.../ita.../gianmarco-garofoli-day/). Si ripercorreranno i momenti passati del percorso ciclistico di Gianmarco e non solo. Professionista dal 2023, in questo 2025 indosserà la maglia della Soudal Quick-Step, squadra belga, dopo aver lasciato la Astana Qazaqstan. Presenti al Garofoli Day anche alcuni suoi amici prof oltre al suo ex direttore sportivo, Giuseppe Martinelli, che ha diretto negli anni campioni del calibro di Pantani, Nibali, Scarponi. Il giovane fidardense quindi è approdato allo squadrone belga che fino a pochi giorni fa ha visto al comando lo storico team manager Patrick Lefevere (che si era espresso così a ottobre al momento dell’ingaggio del corridore di Castelfidardo: "Crediamo nel potenziale di Garofoli, che ha già fatto vedere delle ottime cose sia da professionista sia da dilettante e non vediamo l’ora di vederlo in azione" e di capitan Remco Evenepoel. Garofoli si è congedato dall’Astana con un post social. "Ciao Astana. Grazie in questi tre anni insieme sono cresciuto e cambiato molto. Questa esperienza mi ha fatto ritrovare me stesso. Ha tirato fuori il meglio di me. Un fuoco che neanche io sapevo di avere... Ho imparato ad essere un professionista a 360° e sono ritornato a credere in me stesso. Grazie a tutte le persone che sono state parte del mio cammino, compagni, staff, preparatori, direttori e manager. Vi voglio bene". Con la maglia dell’Astana ha corso nel 2024 anche la sua prima grande gara a tappe, la Vuelta a España, conquistando due piazzamenti nella top ten.